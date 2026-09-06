Örömlányok, kétes alakok és öngyilkosok miatt volt rossz híre: percek alatt robbantották fel a Westend-házat – retró galéria

1978-ban hatalmas, tervezett robbanás rázta meg a mai Nyugati tér környékét. Ekkor bontották ugyanis le a pályaudvar mellett álló, jellegzetes, kifli alakú épületet, mely nagyjából a mai autóbuszállomás, illetve parkoló területén állt. Illetve, hogy pontosabbak legyünk, csak a Nagykörút felőli részét: a Westend-ház másik fele még kapott két évet. De miért is érdemes megemlékezni erről az épületről? Mi is volt ez, és miért alakult ki róla már igen hamar igencsak előnytelen kép?

A mai Nyugati tér, szemben a kétes hírű, 1878-ban épült Westend-házzal

Fotó: Fortepan

A Nyugati pályaudvart 1877-ben adták át, egy évre rá pedig felépült Petschacher Gusztáv tervei alapján a Westend-ház, melyben többek közt a Hotel Westend működött. A hangzatos név azonban ne tévesszen meg senkit! Noha a nyitás előtt igen hangzatos ígéretek hangzottak el – központi fűtéssel, lifttel és meleg vizes mosdókkal csábították a leendő vendégeket –, a valóság igen távol állt ettől. Luxusszálloda helyett ugyanis gyakorlatilag egy garniszálló volt a Westend, azaz egy olyan hely, amely rövidebb időszakokra kínált szállást: lehetett ez egy-két éjszaka a pályaudvarra érkezőknek, de akár pár órácskára is lehetett kivenni szobát, méghozzá hölgytársaságban.

A prostitúció a XIX-XX. század fordulóján ugyanis teljesen legális munka volt, csak engedély (bárca) kellett hozzá. A XX. század elejére azonban olyannyira elszaporodtak Budapest utcáin az örömlányok, hogy az akkori rendőrfőkapitány, Rudnay Béla zárt terekre küldte a szexmunkásokat - írja a We Love Budapest oldala. Ilyen zárt tér volt a Hotel Westend is.

Öngyilkosok és kétes alakok szálltak meg itt, mégsem bontották le a Westend-házat

A kétes alakok és az éjszakai pillangók társaságát keresők mellett sokan utolsó óráikat töltötték a Westend-házban, ugyanis számos vendég követett el öngyilkosságot itt. A tér másik kétes szállója, az 1936-ban lebontott London Szálló után a Westend-ház lebontása is szóba került, ugyanakkor az épület ennek ellenére még igen sokáig kihúzta. Ez alighanem annak is köszönhető, hogy a hotel mellett azért magánlakások is voltak itt, illetve üzletek is működtek az utcafronton.