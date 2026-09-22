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Vészhelyzet a budapesti repülőtéren: az Origo megtudta, az utolsó pillanatban fordítottak vissza egy Wizz Air gépet

wizz air

Vészhelyzet a budapesti repülőtéren: az Origo megtudta, az utolsó pillanatban fordítottak vissza egy Wizz Air gépet

19 perce
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Biztonsági figyelmeztetés miatt megszakította útját a Wizz Air Budapestről Bilbaóba tartó járata a repülőtéri futópálya felé. A FlightRadar adatai alapján a 16:30-as járat visszafordult, az új becsült felszállási idejét pedig 17:47-re jelezték.
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wizz airrepülőgépLiszt Ferenc nemzetközi repülőtér

Információink szerint egy Budapestről a spanyolországi Bilbaóba tartó járatot visszafordítottak egy állítólagos bombafenyegetés miatt. Az Origo megkeresésére a Wizz Air elárulta, hogy egy, a hatóságoktól kapott biztonsági figyelmeztetés miatt kellett a légitársaság gépének megszakítani útját a futópálya felé.

Az utolsó pillanatban fordították vissza a Wizz Air gépét
Az utolsó pillanatban fordították vissza a Wizz Air gépét (Képünk illusztráció) Fotó: NurPhoto via AFP/Jakub Porzycki

Az utolsó pillanatban fordították vissza a Wizz Air gépét

A Wizz Air mai Budapest-Bilbao járatának egy, a hatóságoktól kapott biztonsági figyelmeztetés miatt meg kellett szakítania útját a futópálya felé. A repülőtéri hatóságoktól és társszervektől kapott biztonsági információk alapján a járat személyzete, a hatóságokkal együttműködve visszafordult.

 

A Wizz Air együttműködik az illetékes hatóságokkal. Utasaink és személyzetünk biztonsága továbbra is a legfontosabb.

– válaszolta lapunknak a légitársaság.

A történtekkel kapcsolatban a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret is megkerestük, akik egyelőre nem válaszoltak.

A FlightRadar adatai szerint a Budapestről 16:30-kor Bilbaóba induló járat valóban megszakította útját a futópálya felé tartva. Az új becsült felszállási idejét 17:47-re jelzik.

FRISSÍTÉS

Cikkünk megjelenése óta a FlightRadaron már a becsült indulási idő sem látható, így további késésre kell számítani. 

 

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