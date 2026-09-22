Vészhelyzet a budapesti repülőtéren: az Origo megtudta, az utolsó pillanatban fordítottak vissza egy Wizz Air gépet

Információink szerint egy Budapestről a spanyolországi Bilbaóba tartó járatot visszafordítottak egy állítólagos bombafenyegetés miatt. Az Origo megkeresésére a Wizz Air elárulta, hogy egy, a hatóságoktól kapott biztonsági figyelmeztetés miatt kellett a légitársaság gépének megszakítani útját a futópálya felé.

Az utolsó pillanatban fordították vissza a Wizz Air gépét (Képünk illusztráció) Fotó: NurPhoto via AFP/Jakub Porzycki

Az utolsó pillanatban fordították vissza a Wizz Air gépét

A Wizz Air mai Budapest-Bilbao járatának egy, a hatóságoktól kapott biztonsági figyelmeztetés miatt meg kellett szakítania útját a futópálya felé. A repülőtéri hatóságoktól és társszervektől kapott biztonsági információk alapján a járat személyzete, a hatóságokkal együttműködve visszafordult. A Wizz Air együttműködik az illetékes hatóságokkal. Utasaink és személyzetünk biztonsága továbbra is a legfontosabb.

– válaszolta lapunknak a légitársaság.

A történtekkel kapcsolatban a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret is megkerestük, akik egyelőre nem válaszoltak.

A FlightRadar adatai szerint a Budapestről 16:30-kor Bilbaóba induló járat valóban megszakította útját a futópálya felé tartva. Az új becsült felszállási idejét 17:47-re jelzik.

FRISSÍTÉS

Cikkünk megjelenése óta a FlightRadaron már a becsült indulási idő sem látható, így további késésre kell számítani.