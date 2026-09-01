Nem fogadta el a visszautasítást: kövekkel és csokival dobálta kiszemeltjét a szerelmes férfi

Vádat emeltek azzal a férfival szemben, aki közel három éven át zaklatta a szomszédasszonyát. A vádlott 2022-ben megtudta, hogy a nő szakított a párjával, ezért - mivel már korábban is tetszett neki -, felvette vele a kapcsolatot, és szerelmet vallott. A nő azonban egyértelműen a férfi tudomására hozta, hogy ő nem akar tőle semmit, és hagyja békén.

Évekig zaklatta a szomszédasszonyát a férfi / Fotó: Magyarország Ügyészsége

Évekig zaklatta a szomszédasszonyát

A férfi azonban nem nyugodott bele a visszautasításba, és eleinte csak a véletlen találkozások alkalmával, majd a közösségi médiafelületen próbált kapcsolatot teremteni a sértettel, később pedig már napi szinten zaklatta telefonon. A háborgatás akkor sem szűnt meg, amikor az asszony letiltotta minden platformon a férfit, mert más telefonszámokról és profilokról folytatta a zaklatást.

A nőnek idővel a saját udvarán sem volt nyugta, mert a férfi figyelte őt, és amikor meglátta, kiabálni kezdett neki, vagy köveket hajigált az udvarra. Előfordult olyan alkalom is, hogy a vádlott csokoládét dobott be a nő fürdőszobájának ablakán. A férfi a munkából hazafelé tartó asszonyt mindig a buszmegállóban várta, és a munkahelyén is felkereste. A zaklatásnak az vetett véget, amikor a nő 2025 szeptember elején feljelentést tett a rendőrségen.

A Gödöllői Járási Ügyészség a férfit most zaklatás vétségével vádolja, akinek a bűnösségéről a Gödöllői Járásbíróság fog dönteni.