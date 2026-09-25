Nagyot fordul az időjárás: mutatjuk, mi érkezik a hétvégére

A csütörtöki csapadékosabb idő után fokozatos javulás kezdődik. A HungaroMet előrejelzése szerint péntekre virradó éjszaka északnyugat felől határozottan csökken a felhőzet, keleten azonban hajnalban még maradhatnak felhősebb körzetek, és foltokban köd is kialakulhat. Az éjszaka második felére az ország nagy részén megszűnik a csapadék, de a keleti vármegyékben még kisebb eső, zápor előfordulhat. A Dunántúlon az északnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A hajnal már kifejezetten hűvös lesz: általában 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, a kevésbé felhős északi völgyekben azonban ennél is hidegebb lehet.

Zápor és erős szél jöhet pénteken, aztán visszatér a kellemes idő Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Pénteken még becsúszhat egy-egy zápor

Napközben közepesen vagy erősen felhős idő várható, de több-kevesebb napsütésben is részünk lehet. A Dunától keletre helyenként futó zápor is kialakulhat, komolyabb csapadék azonban már nem várható.

A Dunántúlon az északi szelet időszakosan erős széllökések kísérhetik, miközben az ország keleti felén többnyire gyenge marad a légmozgás.

A délutáni csúcshőmérséklet 17 és 21 fok között alakul.

Hétvégére megérkezik a kellemes kora őszi idő

Szombaton hajnalban helyenként ködfoltok képződhetnek, napközben azonban a gomoly- és fátyolfelhők mellett már több-kevesebb napsütés várható. Csapadékra csak kis esély mutatkozik, és a szél sem lesz meghatározó.

A reggel ugyanakkor hideg lehet: 2 és 10 fok közötti minimumokat mérhetünk.

Délutánra viszont már 20–23 fokig melegszik a levegő.

Vasárnap tovább javul az idő. A fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütésre és csapadékmentes időre van kilátás. Az északnyugati vármegyékben időnként megélénkülhet a déli szél.

Hajnalban általában 4–10 fok várható, a hidegre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. Napközben viszont már 21–25 fokot mutathatnak a hőmérők, vagyis szeptember utolsó hétvégéje kellemes, napos kora őszi idővel búcsúzhat.