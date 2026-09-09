Kiadták a riasztást: zivatarokkal, jégesővel és orkán erejű széllel tör be a hidegfront Magyarországra

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet.

Kiadták a riasztást zivatarok miatt - Illusztráció

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Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat.

A változást egy nyugat felől érkező hidegfront okozza, amely fokozatosan növeli a zivatarok kialakulásának esélyét. Szerda délután és kora este elsősorban a Nyugat-Dunántúlon lehet zivatarokra számítani.

A zivatarok mellett viharos szél és jégeső is érkezhet

Az esti, késő esti órákban a zivatarok a Dunántúl keleti felén, majd a Duna vonalának térségében is megjelenhetnek. A zivatarokat viharos széllökések kísérhetik, amelyek általában 60–80 km/órásak lehetnek, néhol azonban a 85–90 km/órát is elérhetik.

Jégeső is előfordulhat, a jégszemek mérete várhatóan 1–2 centiméter alatt marad. Emellett intenzív csapadék is hullhat, amelynek mennyisége helyenként 15–25 milliméter lehet.

Az éjszaka folyamán fokozatosan gyengülhet a zivatartevékenység, ugyanakkor az ország keleti felében továbbra is kialakulhatnak zivatarok. Az előrejelzés szerint az Alföld legnagyobb része várhatóan kimarad a zivatarokból – írja a HungaroMet.

A hidegfront érkezése miatt a késő esti, éjféli órákban Győr-Moson-Sopron vármegye térségében az északnyugati szelet zivataroktól függetlenül 65–70 km/órás széllökések kísérhetik.

Csütörtökön napközben már nyugodtabb idő jöhet

A HungaroMet előrejelzése szerint csütörtökön napközben már nem valószínű kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség. Estétől azonban a Dunántúlon a záporok mellett ismét kialakulhat egy-egy zivatar.