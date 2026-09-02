Viharos széllel csaphatnak le a zivatarok Magyarországon, jég is eshet

Szerdán a délutáni órákban nyugaton és északnyugaton néhol zivatar alakulhat ki. Este és éjszaka az Észak-Dunántúlon, hajnalban pedig az északi határ közelében a záporok mellett alacsony valószínűséggel szintén előfordulhat zivatar.

Akár 50–70 kilométer/órás széllökések, zivatar és intenzív csapadék is jöhet, kis eséllyel pedig apró szemű jég hullhat (illusztráció) Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Időjárás szerdán: zivatarok alakulhatnak ki Magyaroszágon, jég is eshet

Szerdán délután elsősorban Magyarország nyugati és északnyugati részén válhat változékonyabbá az időjárás, ahol néhol zivatarok is kialakulhatnak. Ezeket 50–70 kilométer/órás erős, akár viharos széllökések, intenzív csapadék, kis eséllyel pedig apró szemű jég kísérheti.

Az esti és éjszakai órákban az Észak-Dunántúlon, hajnalban pedig az északi határ közelében fordulhatnak elő záporok, amelyek mellett alacsony valószínűséggel zivatar is kialakulhat. Csütörtök napközben már nem valószínű olyan veszélyes időjárási jelenség, amely elérné a figyelmeztetési kritériumokat – olvasható a HungaroMet Nonprofit Zrt. oldalán.