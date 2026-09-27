Ritka jelenet, kannibálgyíkot videóztak le Magyarországon

Szokatlan jelenetet rögzítettek a Tiszamenti Tájegységi Iroda udvarán: egy kifejlett zöld gyík elfogyasztott egy idén kikelt fajtársat. A ritka esetről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága számolt be, és videót is közzétett róla – vette észre a Baon.

Szokatlan zsákmányra csapott le egy zöld gyík a Tiszamenti Tájegységi Iroda udvarán

Fotó: Képernyőfotó/YouTube

Fajtársát fogyasztotta el a zöld gyík

Puskás József természetvédelmi őrkerület-vezető videózta le, ahogy egy kifejlett példány elfogyasztott egy fiatal fajtársat.

Az eset azért is különleges, mert ilyen kannibalizmusra korábban nem volt ismert adat ennél a fajnál.

A zöld gyík Magyarország legnagyobb gyíkfaja, amely elsősorban szárazabb, gyepes, cserjés és nyílt erdei élőhelyeken fordul elő. Táplálékának nagy részét ízeltlábúak adják: főként bogarakat, sáskákat, szöcskéket és kabócákat fogyaszt, de pókokat és hangyákat is zsákmányol. Emellett gyűrűsférgek és csigák is szerepelnek az étrendjében.

Táplálékhiány is állhat a háttérben

Ritkán a nagyobb testű gyíkok, köztük a zöld gyík, termetesebb zsákmányra is vadásznak, és más gerinceseket, időnként más gyíkokat is elejthetnek. A mostani eset egyik lehetséges magyarázata, hogy a

videón látható nőstény táplálékhiány miatt fogyasztotta el fajtársát.

Más hüllőknél is előfordul, hogy szűkösebb táplálékellátottság mellett gyakoribbá válik a kannibalizmus, ezt eddig elsősorban kígyóknál figyelték meg. A mostani megfigyelés arra is rámutat, hogy még a gyakori hüllőfajok táplálkozásával kapcsolatban is vannak ismeretlen részletek.

Hasonló eseteket más országokban is dokumentáltak.

Romániában egy kifejlett zöld gyík egy kisebb fali gyíkot próbált elejteni, végül azonban csak annak letört farkát tudta elfogyasztani. Németországban pedig egy fiatal fürge gyíkot találtak zöld gyík táplálékában.

A faj legközelebbi rokona, a Nyugat-Európában honos nyugati zöldgyík esetében szintén ismert a hüllőpredáció, elsősorban fiatal közönséges lábatlangyíkokat fogyaszt. Bár mindkét faj táplálkozását számos kutatás vizsgálta, az ilyen esetek kifejezetten ritkák: a legtöbb vizsgálat során kizárólag gerincteleneket találtak a táplálékukban.