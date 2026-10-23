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wittner mária

Fegyvert fogtak, életeket mentettek, majd kegyetlen bosszú várt rájuk – ők voltak 1956 női hősei

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Volt, aki géppisztollyal harcolt a szovjet tankok ellen, más sebesülteket mentett, vagy titokban röplapokat terjesztett. Az 1956-os forradalom és szabadságharc történetében a nők legalább olyan bátorságról tettek tanúbizonyságot, mint a férfiak. Sokan azonban szörnyű árat fizettek ezért: börtön, halálos ítélet vagy évtizedeken át tartó hallgatás lett a sorsuk. Hetven évvel a forradalom kitörése után felidézzük a legismertebb és kevésbé ismert női hősök történetét.
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wittner máriatóth ilonasticker katalin1956-os forradalomoktóber 23.

Az 1956-os forradalomról legtöbbször a pesti srácok, a Corvin köz harcosai, Nagy Imre vagy a szovjet tankok jutnak eszünkbe. Pedig a szabadságharc története elképzelhetetlen azok nélkül a nők nélkül, akik Budapest utcáin, a kórházakban és a forradalmi csoportokban vállaltak szerepet. Íme 1956 női hősei.

1956 női hősei
1956 női hősei - Wittner Mária és Sticker Katalin 1956 októberében

Voltak közöttük munkásnők, diákok, édesanyák és orvostanhallgatók. Egyesek fegyvert fogtak, mások élelmet, gyógyszert és kötszert szállítottak a harcolóknak. A forradalom leverése után pedig sokukat ugyanúgy üldözte a kommunista hatalom, mint férfi társaikat.

Wittner Mária – a halálra ítélt szabadságharcos

Wittner Mária mindössze tizenkilenc éves volt, amikor kitört az 1956-os forradalom. A fiatal nő csatlakozott a budapesti felkelőkhöz, és a Vajdahunyad utcai harcokban is részt vett. A fegyveres összecsapások során megsebesült, később pedig külföldre menekült, de visszatért Magyarországra.

A kommunista megtorlás során letartóztatták, majd halálra ítélték. 

Az ítéletet később életfogytiglani szabadságvesztésre változtatták. Wittner Mária végül 1970-ben szabadult a börtönből.

A rendszerváltozás után a forradalom emlékezetének egyik legismertebb képviselője lett, később országgyűlési képviselőként is dolgozott. 2022-ben, 85 éves korában hunyt el.

Wittner Mária

Sticker Katalin – a fiatal nő, akinek nem kegyelmeztek

Wittner Mária sorstársa, Sticker Katalin szintén részt vett az 1956-os szabadságharcban. A két nő a Vajdahunyad utcai felkelőkhöz csatlakozott, majd a forradalom leverése után a megtorló hatóságok célkeresztjébe került. Ügyüket egy perben tárgyalták.

Miközben Wittner Mária halálbüntetését később megváltoztatták, Sticker Katalin esetében végrehajtották az ítéletet.

1959-ben kivégezték.

Sorsa arra emlékeztet, hogy a forradalom után a kommunista hatalom a női résztvevőkkel szemben sem tanúsított kíméletet.

Tóth Ilona – az orvostanhallgató, akinek pere máig vitákat vált ki

Tóth Ilona 1932. október 23-án született, így éppen a huszonnegyedik születésnapján tört ki a forradalom. Az orvostanhallgató a harcok idején sebesültek ellátásában segédkezett, később pedig a Domonkos utcai kisegítő kórház vezetésével bízták meg.

Tóth Ilona a tárgyaláson

A november 4-i szovjet támadás után sem hagyta abba tevékenységét. Részt vett az illegális ellenálláshoz kapcsolódó röplapok sokszorosításában.

November 19-én letartóztatták.

A hatóságok egy állítólagos gyilkosság miatt is vádat emeltek ellene. A per körülményei és a bűnösség kérdése a történészek között máig vitatott.

Tóth Ilonát halálra ítélték, majd 1957. június 28-án kivégezték.

Mindössze huszonnégy éves volt.

Szeles Erika – a lány, aki a forradalom egyik jelképévé vált

Szeles Erika története különösen megrázó. A mindössze tizenöt éves budapesti lányról a forradalom napjaiban olyan fénykép készült, amelyen géppisztolyt tart a kezében.

Budapest, Hungary during the 1956 Hungarian uprising.,Image: 962281069, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no
Szeles Erika
Fotó: Profimedia

A felvétel bejárta a világot, és a magyar szabadságharc egyik legismertebb szimbólumává vált. Erika azonban nemcsak a fegyveres felkelőkkel került kapcsolatba: a sebesültek mentésében is részt vett.

1956. november 7-én halálos lövés érte.

Egy olyan lány vesztette életét, aki békeidőben még iskolába járhatott volna.

Amikor nők ezrei vonultak az utcára a szovjet katonák jelenlétében

A nők ellenállása a forradalom leverésével sem ért véget. 1956. december 4-én Budapesten több ezer nő vonult a Hősök terére. A résztvevők egy-egy szál virággal emlékeztek a forradalom áldozataira. A néma demonstráció különösen bátor kiállásnak számított.

Fotó: Fortepan / Nagy Gyula

A szovjet katonák továbbra is jelen voltak az országban, a Kádár-kormány pedig megkezdte a forradalom résztvevőinek üldözését. A gyülekezési tilalom és a fenyegetések ellenére az asszonyok mégis vállalták a nyilvános tiltakozást. A nőtüntetés a békés ellenállás egyik legfontosabb eseménye lett.

A történelem sokáig nem beszélt róluk eleget

Az 1956-os forradalom női résztvevői között nemcsak ismert szabadságharcosokat találunk. Sok asszony névtelenül segítette a felkelőket. Élelmiszert készítettek, sebesülteket ápoltak, üzeneteket továbbítottak, vagy éppen saját otthonukban bújtatták az üldözötteket.

A kommunista megtorlás idején közülük is sokan veszítették el munkájukat, szabadságukat vagy családjuk biztonságát.

Hetven évvel a forradalom kitörése után a történetük arra figyelmeztet, hogy a magyar szabadságharc nem csupán a fegyveres harcosok története volt. Hanem azoké a nőké is, akik akkor sem hátráltak meg, amikor az életüket kockáztatták.

 

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