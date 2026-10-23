Fegyvert fogtak, életeket mentettek, majd kegyetlen bosszú várt rájuk – ők voltak 1956 női hősei

Az 1956-os forradalomról legtöbbször a pesti srácok, a Corvin köz harcosai, Nagy Imre vagy a szovjet tankok jutnak eszünkbe. Pedig a szabadságharc története elképzelhetetlen azok nélkül a nők nélkül, akik Budapest utcáin, a kórházakban és a forradalmi csoportokban vállaltak szerepet. Íme 1956 női hősei.
Voltak közöttük munkásnők, diákok, édesanyák és orvostanhallgatók. Egyesek fegyvert fogtak, mások élelmet, gyógyszert és kötszert szállítottak a harcolóknak. A forradalom leverése után pedig sokukat ugyanúgy üldözte a kommunista hatalom, mint férfi társaikat.
Wittner Mária – a halálra ítélt szabadságharcos
Wittner Mária mindössze tizenkilenc éves volt, amikor kitört az 1956-os forradalom. A fiatal nő csatlakozott a budapesti felkelőkhöz, és a Vajdahunyad utcai harcokban is részt vett. A fegyveres összecsapások során megsebesült, később pedig külföldre menekült, de visszatért Magyarországra.
A kommunista megtorlás során letartóztatták, majd halálra ítélték.
Az ítéletet később életfogytiglani szabadságvesztésre változtatták. Wittner Mária végül 1970-ben szabadult a börtönből.
A rendszerváltozás után a forradalom emlékezetének egyik legismertebb képviselője lett, később országgyűlési képviselőként is dolgozott. 2022-ben, 85 éves korában hunyt el.
Sticker Katalin – a fiatal nő, akinek nem kegyelmeztek
Wittner Mária sorstársa, Sticker Katalin szintén részt vett az 1956-os szabadságharcban. A két nő a Vajdahunyad utcai felkelőkhöz csatlakozott, majd a forradalom leverése után a megtorló hatóságok célkeresztjébe került. Ügyüket egy perben tárgyalták.
Miközben Wittner Mária halálbüntetését később megváltoztatták, Sticker Katalin esetében végrehajtották az ítéletet.
1959-ben kivégezték.
Sorsa arra emlékeztet, hogy a forradalom után a kommunista hatalom a női résztvevőkkel szemben sem tanúsított kíméletet.
Tóth Ilona – az orvostanhallgató, akinek pere máig vitákat vált ki
Tóth Ilona 1932. október 23-án született, így éppen a huszonnegyedik születésnapján tört ki a forradalom. Az orvostanhallgató a harcok idején sebesültek ellátásában segédkezett, később pedig a Domonkos utcai kisegítő kórház vezetésével bízták meg.
A november 4-i szovjet támadás után sem hagyta abba tevékenységét. Részt vett az illegális ellenálláshoz kapcsolódó röplapok sokszorosításában.
November 19-én letartóztatták.
A hatóságok egy állítólagos gyilkosság miatt is vádat emeltek ellene. A per körülményei és a bűnösség kérdése a történészek között máig vitatott.
Tóth Ilonát halálra ítélték, majd 1957. június 28-án kivégezték.
Mindössze huszonnégy éves volt.
Szeles Erika – a lány, aki a forradalom egyik jelképévé vált
Szeles Erika története különösen megrázó. A mindössze tizenöt éves budapesti lányról a forradalom napjaiban olyan fénykép készült, amelyen géppisztolyt tart a kezében.
A felvétel bejárta a világot, és a magyar szabadságharc egyik legismertebb szimbólumává vált. Erika azonban nemcsak a fegyveres felkelőkkel került kapcsolatba: a sebesültek mentésében is részt vett.
1956. november 7-én halálos lövés érte.
Egy olyan lány vesztette életét, aki békeidőben még iskolába járhatott volna.
Amikor nők ezrei vonultak az utcára a szovjet katonák jelenlétében
A nők ellenállása a forradalom leverésével sem ért véget. 1956. december 4-én Budapesten több ezer nő vonult a Hősök terére. A résztvevők egy-egy szál virággal emlékeztek a forradalom áldozataira. A néma demonstráció különösen bátor kiállásnak számított.
A szovjet katonák továbbra is jelen voltak az országban, a Kádár-kormány pedig megkezdte a forradalom résztvevőinek üldözését. A gyülekezési tilalom és a fenyegetések ellenére az asszonyok mégis vállalták a nyilvános tiltakozást. A nőtüntetés a békés ellenállás egyik legfontosabb eseménye lett.
A történelem sokáig nem beszélt róluk eleget
Az 1956-os forradalom női résztvevői között nemcsak ismert szabadságharcosokat találunk. Sok asszony névtelenül segítette a felkelőket. Élelmiszert készítettek, sebesülteket ápoltak, üzeneteket továbbítottak, vagy éppen saját otthonukban bújtatták az üldözötteket.
A kommunista megtorlás idején közülük is sokan veszítették el munkájukat, szabadságukat vagy családjuk biztonságát.
Hetven évvel a forradalom kitörése után a történetük arra figyelmeztet, hogy a magyar szabadságharc nem csupán a fegyveres harcosok története volt. Hanem azoké a nőké is, akik akkor sem hátráltak meg, amikor az életüket kockáztatták.