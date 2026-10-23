Fegyvert fogtak, életeket mentettek, majd kegyetlen bosszú várt rájuk – ők voltak 1956 női hősei

Az 1956-os forradalomról legtöbbször a pesti srácok, a Corvin köz harcosai, Nagy Imre vagy a szovjet tankok jutnak eszünkbe. Pedig a szabadságharc története elképzelhetetlen azok nélkül a nők nélkül, akik Budapest utcáin, a kórházakban és a forradalmi csoportokban vállaltak szerepet. Íme 1956 női hősei.

1956 női hősei - Wittner Mária és Sticker Katalin 1956 októberében

Voltak közöttük munkásnők, diákok, édesanyák és orvostanhallgatók. Egyesek fegyvert fogtak, mások élelmet, gyógyszert és kötszert szállítottak a harcolóknak. A forradalom leverése után pedig sokukat ugyanúgy üldözte a kommunista hatalom, mint férfi társaikat.

Wittner Mária – a halálra ítélt szabadságharcos

Wittner Mária mindössze tizenkilenc éves volt, amikor kitört az 1956-os forradalom. A fiatal nő csatlakozott a budapesti felkelőkhöz, és a Vajdahunyad utcai harcokban is részt vett. A fegyveres összecsapások során megsebesült, később pedig külföldre menekült, de visszatért Magyarországra.

A kommunista megtorlás során letartóztatták, majd halálra ítélték.

Az ítéletet később életfogytiglani szabadságvesztésre változtatták. Wittner Mária végül 1970-ben szabadult a börtönből.

A rendszerváltozás után a forradalom emlékezetének egyik legismertebb képviselője lett, később országgyűlési képviselőként is dolgozott. 2022-ben, 85 éves korában hunyt el.

Wittner Mária

Sticker Katalin – a fiatal nő, akinek nem kegyelmeztek

Wittner Mária sorstársa, Sticker Katalin szintén részt vett az 1956-os szabadságharcban. A két nő a Vajdahunyad utcai felkelőkhöz csatlakozott, majd a forradalom leverése után a megtorló hatóságok célkeresztjébe került. Ügyüket egy perben tárgyalták.

Miközben Wittner Mária halálbüntetését később megváltoztatták, Sticker Katalin esetében végrehajtották az ítéletet.

1959-ben kivégezték.

Sorsa arra emlékeztet, hogy a forradalom után a kommunista hatalom a női résztvevőkkel szemben sem tanúsított kíméletet.

Tóth Ilona – az orvostanhallgató, akinek pere máig vitákat vált ki

Tóth Ilona 1932. október 23-án született, így éppen a huszonnegyedik születésnapján tört ki a forradalom. Az orvostanhallgató a harcok idején sebesültek ellátásában segédkezett, később pedig a Domonkos utcai kisegítő kórház vezetésével bízták meg.