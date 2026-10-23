Amikor egy nemzet az utcára vonult – 1956. október 23. képekben

70 éve, 1956. október 23-án Budapesten egyetemisták, munkások és civilek ezrei vonultak az utcákra, hogy hangot adjanak követeléseiknek, és kiálljanak a szabadság, a nemzeti függetlenség és a politikai változások mellett. A kezdetben békés tüntetések hamarosan országos jelentőségű forradalommá szélesedtek. A tömeg egyre nagyobb lett, az utcák megteltek emberekkel, a demonstrálók pedig közösen adtak hangot elégedetlenségüknek. A nap eseményei között meghatározó szerepet kapott a Bem József téren tartott gyűlés, valamint a pesti utcákon kibontakozó megmozdulások sora.

Clark Ádám tér, Műegyetemisták vonulnak a Széchenyi Lánchíd budai hídfőjénél a Bem József tér felé, 1956. október 23-án.

Forrás: Fortepan / Horváth János és családja

A korabeli fényképek megmutatják az utcákon összegyűlt embereket, a felvonulásokat, a forradalom jelképeivé váló zászlókat és Budapest akkori arcát. A felvételeken nem csupán a történelem nagy eseményei elevenednek meg, hanem azok az emberek is, akik részesei voltak a sorsfordító napoknak. A Fortepan archívumában fennmaradt felvételek segítségével most mi is visszatekinthetünk 1956. október 23-ára, és képekben követhetjük végig a forradalom kezdetének emlékezetes pillanatait.