Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
1956

Amikor egy nemzet az utcára vonult – 1956. október 23. képekben

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
1956. október 23-án olyan események vették kezdetüket Magyarországon, amelyek örökre megváltoztatták az ország történelmét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
1956forradalomoktóber 23.

70 éve, 1956. október 23-án Budapesten egyetemisták, munkások és civilek ezrei vonultak az utcákra, hogy hangot adjanak követeléseiknek, és kiálljanak a szabadság, a nemzeti függetlenség és a politikai változások mellett. A kezdetben békés tüntetések hamarosan országos jelentőségű forradalommá szélesedtek. A tömeg egyre nagyobb lett, az utcák megteltek emberekkel, a demonstrálók pedig közösen adtak hangot elégedetlenségüknek. A nap eseményei között meghatározó szerepet kapott a Bem József téren tartott gyűlés, valamint a pesti utcákon kibontakozó megmozdulások sora.

Clark Ádám tér, Műegyetemisták vonulnak a Széchenyi Lánchíd budai hídfőjénél a Bem József tér felé, 1956. október 23-án.
Clark Ádám tér, Műegyetemisták vonulnak a Széchenyi Lánchíd budai hídfőjénél a Bem József tér felé, 1956. október 23-án.
Forrás: Fortepan / Horváth János és családja

A korabeli fényképek megmutatják az utcákon összegyűlt embereket, a felvonulásokat, a forradalom jelképeivé váló zászlókat és Budapest akkori arcát. A felvételeken nem csupán a történelem nagy eseményei elevenednek meg, hanem azok az emberek is, akik részesei voltak a sorsfordító napoknak. A Fortepan archívumában fennmaradt felvételek segítségével most mi is visszatekinthetünk 1956. október 23-ára, és képekben követhetjük végig a forradalom kezdetének emlékezetes pillanatait.

Bem József tér, tüntetés 1956. október 23-án a Bem szobornál.
Bem rakpart, a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola hallgatói vonulnak a Bem József tér felé 1956. október 23--án.
Budapesti Műszaki Egyetem (később Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) udvara. A felvétel 1956. október 23-án 14-15 óra között készült az összegyűlt egyetemistákról.
Clark Ádám tér, Műegyetemisták vonulnak a Széchenyi Lánchíd budai hídfőjénél a Bem József tér felé, 1956. október 23-án.
Bem József tér, tüntetés 1956. október 23-án a Bem szobornál.
Bem rakpart, tüntetők vonulnak a Bem József tér felé 1956. október 23--án.
Galéria: Az 1956-os forradalom meghatározó pillanatai
Fotó: Fortepan
1/6
Bem József tér, tüntetés 1956. október 23-án a Bem szobornál. Forrás: Fortepan / Magyar Kulturális Intézet Varsó-Fundacja Muzyka Odnaleziona

 

Ez is érdekelhet
Világhírű nevezetességek borulnak magyar nemzeti színekbe október 23-án

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!