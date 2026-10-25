A reményből lett gyász napja: 1956. október 25., a véres csütörtök

Az 1956-os forradalom harmadik napja, október 25-e a magyar történelem egyik legellentmondásosabb, legmegrázóbb fejezete. Ezen a csütörtöki napon a kora reggeli órák még a szabadság eufórikus reményét hordozták magukban, ám délre a Parlament előtti Kossuth tér a golyózápor, a védtelen civilek vérének és a felfoghatatlan gyásznak a helyszínévé vált.

1956. október 25., a véres csütörtök: a reményből lett gyász napja

Fotó: FORTEPAN / Nagy Gyula

Tömeg gyűlt össze a Parlament előtt 1956. október 25-én

A nap barátkozással kezdődött. Október 25-én reggel a főváros utcáin hömpölygő tüntetők közvetlen kapcsolatba léptek a budapesti kulcspontokat biztosító szovjet alakulatokkal. A feszültséget felváltotta az emberség: a magyar civilek röpcédulákat osztogattak az oroszul nem vagy alig értő kiskatonáknak, beszélgetni kezdtek velük, sőt, a barátság jeleként nemzeti színű zászlókat tűztek a szovjet tankokra. A harckocsik tetejére felmászó, éneklő és skandáló tömeg a harci járművek kíséretében, békésen vonult a Parlament elé. A hangulat ünnepi és reményteli volt; a demonstrálók úgy érezték, a szovjet katonák megértették a követeléseiket, és nem fognak fegyvert fogni a magyar népre.

Délelőtt tizenegy óra körül már hatalmas, több tízezer fős békés tömeg hullámzott a Kossuth téren. A tüntetők Nagy Imre miniszterelnök beszédét várták, és a diktatúra bukását követelték.

A békés demonstráció azonban pillanatok alatt rémálommá változott. Nem sokkal 11 óra után a tér környező épületeinek – köztük a Földművelésügyi Minisztérium és a tiszti klub – tetejéről és ablakaiból hirtelen fegyverropogás törte meg a csendet.

A mai napig pontosan nem tisztázott hátterű és összetételű fegyveres egységek – nagy valószínűséggel az államvédelmi erők (ÁVH) emberei, illetve a rend fenntartására kirendelt szovjet és magyar katonai egységek összehangolatlan reakciói következtében – válogatás nélkül lőni kezdtek a védtelen, beszorult tömegre.

A Kossuth téren elszabadult a pokol. A meglepett, fegyvertelen embereknek nem volt hova menekülniük a nyílt téren; a lövedékek elől a Parlament oszlopai mögé, a metróépítés gödreibe és a Rákóczi-szobor talapzata mellé próbáltak behúzódni. A zűrzavart fokozta, hogy a téren tartózkodó szovjet tankok egy része viszonozta a tüzet a tetők irányába, de a kaotikus lövöldözésben maguk a tüntetők is a célkeresztbe kerültek.