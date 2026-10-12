Veszélyes internetes csoport hálózhatja be a magyar gyerekeket – egy 14 éves fiút állatkínzásra vettek rá

Egyre súlyosabb veszélyeket rejthetnek azok az internetes közösségek, amelyekben a gyerekek naponta órákat töltenek. A közösségi oldalak, az üzenetküldő alkalmazások és az online játékok nemcsak szórakozási lehetőséget kínálnak, hanem olyan emberek számára is hozzáférést biztosíthatnak a fiatalokhoz, akik manipulációval, fenyegetéssel vagy zsarolással próbálják őket befolyásolni.
Az RTL Híradó október 11-i beszámolója szerint egy nemzetközi online hálózat magyar gyerekeket is célba vett. Az egyik esetben egy 14 éves fiú állatkínzást követett el, egy másik fiatalt pedig intim felvételekkel zsaroltak.
Megölt egy macskát a 14 éves fiú Oroszlányban
Az oroszlányi ügy szeptember közepén kezdődött, amikor a rendőrség bejelentést kapott egy kegyetlenül megölt macskáról. A helyszínen egy kést és egy papírlapot is találtak, amelyen a 764-es szám, valamint agresszív kifejezések szerepeltek.
A nyomozók azonosítottak és elfogtak egy 14 éves helyi fiút, aki a kihallgatásán beismerte tettét. A rendőrségi tájékoztatás szerint a fiatal a Discord nevű online platformon keresztül került kapcsolatba a 764 nevű közösséggel.
Az ügyben különös szenvedést okozó állatkínzás bűntette miatt indult eljárás. Az RTL beszámolója szerint a fiút a hálózat tagjai vették rá az állat megölésére.
Mi az a 764 nevű internetes csoport?
A rendőrség tájékoztatása alapján a 764 egy nemzetközi, decentralizált online hálózat, amely elsősorban kiszolgáltatott fiatalokat és kiskorúakat céloz meg. A tagjai közösségi oldalakon és játékplatformokon keresztül léphetnek kapcsolatba a gyerekekkel.
Az ilyen közösségek egyik legnagyobb veszélye, hogy a kapcsolatfelvétel kezdetben teljesen hétköznapinak tűnhet. Egy idegen barátságos beszélgetést kezdeményezhet, közös érdeklődési körre hivatkozhat, vagy olyan figyelmet és elfogadást mutathat, amelyre a fiatalnak éppen szüksége van. A manipuláció később egyre súlyosabb követelésekbe fordulhat át.
A veszélyt különösen nehéz felismerni, ha a gyermek attól tart, hogy a történtek miatt ő maga kerül bajba.
Intim felvételekkel is zsaroltak egy magyar gyereket
Az RTL Híradó egy másik magyar érintettről is beszámolt, akit intim felvételekkel zsaroltak.
Az ilyen típusú visszaéléseknél az elkövetők azzal fenyegethetik meg az áldozatot, hogy személyes képeit vagy videóit nyilvánosságra hozzák, esetleg elküldik családtagjainak és ismerőseinek. A zsarolás miatt a fiatal könnyen úgy érezheti, hogy nincs kiút a helyzetből. A szégyenérzet és a büntetéstől való félelem pedig megakadályozhatja abban, hogy segítséget kérjen.
Éppen ezért különösen fontos, hogy a szülők ne kizárólag tiltásokkal próbálják megvédeni gyermekeiket, hanem olyan bizalmi kapcsolatot alakítsanak ki velük, amelyben egy kellemetlen vagy ijesztő internetes élményről is mernek beszélni.
Ezekre a jelekre érdemes figyelniük a szülőknek
Önmagában egyetlen viselkedésváltozás sem bizonyítja, hogy egy gyermek online zaklatás vagy manipuláció áldozata lett.
Bizonyos jelek együttes jelentkezése azonban indokolhatja, hogy a szülő beszélgetést kezdeményezzen.
Figyelmeztető lehet például, ha a gyermek:
- hirtelen titkolózni kezd az internetes kapcsolatairól;
- szokatlanul szorongóvá válik egy üzenet érkezésekor;
- ismeretlen személyektől kap utasításokat vagy fenyegetéseket;
- fél attól, hogy a telefonján lévő tartalmakat mások meglátják;
- megmagyarázhatatlanul visszahúzódóvá, zaklatottá válik;
- arról beszél, hogy valaki olyasmire akarja rávenni, amit nem szeretne megtenni.
A legfontosabb, hogy a gyermek tudja: akkor is kérhet segítséget, ha korábban hibázott, vagy olyan képet, üzenetet küldött el, amelyet később megbánt.
Mit tegyünk, ha gyermekünket megfenyegették az interneten?
- Ha felmerül az online zsarolás vagy manipuláció gyanúja, nem érdemes egyedül megpróbálni rendezni a helyzetet az ismeretlen elkövetővel.
- A fenyegető üzeneteket, felhasználóneveket és a kapcsolatfelvétel adatait célszerű megőrizni, amennyiben ez biztonságosan megoldható.
- Intim képeket azonban nem szabad továbbküldeni vagy újabb másolatokat készíteni róluk.
- Fontos a további kommunikáció megszakítása, az érintett fiók jelentése a platform üzemeltetőjének, valamint szükség esetén a rendőrség értesítése.
- Ha a gyermek közvetlen veszélyben van, azonnali segítséget kell kérni a 112-es segélyhívón.
- A gyermekek ingyenesen hívhatják a Kék Vonal 116 111-es lelkisegély-számát is.
Nem elég megtiltani az internetezést
Az oroszlányi ügy arra figyelmeztet, hogy a digitális veszélyek nem feltétlenül távoli, más országokban történő esetek. Magyar gyerekek is kapcsolatba kerülhetnek olyan nemzetközi online közösségekkel, amelyek tagjai súlyos cselekményekre próbálhatják rávenni őket.
A szülők számára ezért különösen fontos, hogy ismerjék a gyermekük által használt alkalmazásokat, beszélgessenek az internetes ismerősökről, és rendszeresen szóba hozzák az online biztonság kérdését.
A legfontosabb védelem nem pusztán a képernyőidő korlátozása, hanem az, hogy a gyermek tudja: bármilyen fenyegetéssel találkozik, nincs egyedül, és biztonságban kérhet segítséget.