Veszélyes internetes csoport hálózhatja be a magyar gyerekeket – egy 14 éves fiút állatkínzásra vettek rá

Egyre súlyosabb veszélyeket rejthetnek azok az internetes közösségek, amelyekben a gyerekek naponta órákat töltenek. A közösségi oldalak, az üzenetküldő alkalmazások és az online játékok nemcsak szórakozási lehetőséget kínálnak, hanem olyan emberek számára is hozzáférést biztosíthatnak a fiatalokhoz, akik manipulációval, fenyegetéssel vagy zsarolással próbálják őket befolyásolni.

A 764 nevű internetes csoport miatt ölt meg egy macskát az oroszlányi fiú

Az RTL Híradó október 11-i beszámolója szerint egy nemzetközi online hálózat magyar gyerekeket is célba vett. Az egyik esetben egy 14 éves fiú állatkínzást követett el, egy másik fiatalt pedig intim felvételekkel zsaroltak.

Megölt egy macskát a 14 éves fiú Oroszlányban

Az oroszlányi ügy szeptember közepén kezdődött, amikor a rendőrség bejelentést kapott egy kegyetlenül megölt macskáról. A helyszínen egy kést és egy papírlapot is találtak, amelyen a 764-es szám, valamint agresszív kifejezések szerepeltek.

A nyomozók azonosítottak és elfogtak egy 14 éves helyi fiút, aki a kihallgatásán beismerte tettét. A rendőrségi tájékoztatás szerint a fiatal a Discord nevű online platformon keresztül került kapcsolatba a 764 nevű közösséggel.

Az ügyben különös szenvedést okozó állatkínzás bűntette miatt indult eljárás. Az RTL beszámolója szerint a fiút a hálózat tagjai vették rá az állat megölésére.

Mi az a 764 nevű internetes csoport?

A rendőrség tájékoztatása alapján a 764 egy nemzetközi, decentralizált online hálózat, amely elsősorban kiszolgáltatott fiatalokat és kiskorúakat céloz meg. A tagjai közösségi oldalakon és játékplatformokon keresztül léphetnek kapcsolatba a gyerekekkel.

Az ilyen közösségek egyik legnagyobb veszélye, hogy a kapcsolatfelvétel kezdetben teljesen hétköznapinak tűnhet. Egy idegen barátságos beszélgetést kezdeményezhet, közös érdeklődési körre hivatkozhat, vagy olyan figyelmet és elfogadást mutathat, amelyre a fiatalnak éppen szüksége van. A manipuláció később egyre súlyosabb követelésekbe fordulhat át.

A veszélyt különösen nehéz felismerni, ha a gyermek attól tart, hogy a történtek miatt ő maga kerül bajba.