A HELY, AHOL KÉNYELMESEN KÖRBESÉTÁLHATJUK A VILÁGOT

Art Market Budapest: 2026. október 15-18. között négy kontinens kiállítóival és több ezer műalkotással tér vissza a budapesti MTK Sportparkba Közép- és Kelet-Európa legnagyobb, Európa egyik kiemelkedő nemzetközi képzőművészeti vására. A közelgő Art Market Budapest idei választékáról faggattuk Ledényi Attilát, a népszerű esemény alapító-igazgatóját.
Bevezetésként árulja el, kinek szól voltaképpen az Art Market Budapest?
L.A.: Az Art Market Budapest létrehozásával olyan jellegű eseményt honosítottunk meg Budapesten, amely világszerte emberek millióit vonzza be a művészet különlegesen izgalmas világába. Egy jól szervezett művészeti vásár lényege és fő vonzereje, hogy kihozza a műalkotásokat a múzeumokból és a galériák sokak számára túlságosan zárt világából, és egyedülállóan széles választékban, fesztiválszerű hangulatban mutatja be azokat a közönségnek. Olyan kiállítási formáról van tehát szó, ami minden, a kultúra iránt akár kis mértékben is nyitott érdeklődőnek szól, nyitott, kellemes, jó hangulatú. A művészeti felhozatal itt annyira széles és változatos, hogy az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján állíthatom, senki nem távozott úgy az Art Market Budapestről, hogy ne talált volna magának olyan műalkotást, ami megszólította, megérintette, és amit akár szívesen haza is vitt volna magával. Egyébként nem kevesen haza is viszik, amit itt kiszemelnek maguknak.
Mégis mekkora művészeti választékról van itt szó?
L.A.: Az idei évben az Art Market Budapestre négy kontinens közel harminc országából érkezik összesen mintegy kilencven kiállító, akik ötszáznál több művész több ezer alkotását hozzák el a közönségnek. A nagyszámú európai galérián túl a Távol-Keletet Japán, Korea és Kína, Afrikát Dél-Afrika, Nigéria és Zimbabwe, az amerikai kontinenst az Egyesült Államok, El Salvador és Venezuela kiállítói képviselik. A nemzetközi választék folyamatos bővítésével az a célunk, hogy közönségünket Magyarországon egyedülálló, emlékezetes kulturális élménnyel szolgáljuk ki, miközben megerősítjük Budapest meghatározó szerepét a közép-kelet-európai régió művészeti életében, hiszen az Art Market Budapest jelenleg a legnagyobb és a legtöbb országot bevonni képes nemzetközi művészeti vásár a régióban. A kiállításra kerülő anyag ráadásul nemcsak a résztvevő országok viszonylatában, hanem a képviselt művészeti műfajok, vagy az itt bemutatkozó alkotói generációk tekintetében is rendkívül komplex, gyakorlatilag korlátlan.
Ami a generációkat illeti, az idei évben a legfiatalabb művészek kerülnek a figyelem középpontjába. Hogyan és miért?
L.A.: A legújabb, a közönség számára még ismeretlen művészeti tartalmak felszínre hozatala az Art Market Budapest egyik kiemelt törekvése, küldetése és egyben egyik különleges vonzereje. Márpedig ennek egyik elsődleges forrása az oktatási rendszerből művészeti pályára lépő legfiatalabb generáció. A vásár eddig is rendre fogadott kiállítóként arra méltó oktatási intézményeket, és a művészeti egyetemek jelenléte számtalan pozitív tapasztalattal szolgált: a látogatók élvezik az izgalmas művészeti élményt és a fiatalok által garantált különleges hangulatot, a jó szemű vásárlók „bevezető” áron juthatnak hozzá a jövő sztárművészeinek alkotásaihoz, miközben a pályakezdő művészek közvetlen tapasztalatokat és tudást szerezhetnek a piaci viszonyokról. Ezért úgy döntöttünk, hogy START MARKET néven idén olyan programot és kiállítási szekciót hozunk létre, amely szélesebbre nyitja a bemutatkozás lehetőségét a legfiatalabb alkotók számára, jelentősen megnöveli a művészeti egyetemek és más, a kiemelkedő tehetségek bemutatásában közreműködő kiállítók számát. A Magyar Képzőművészeti Egyetem és más hazai szereplők mellett Csehországból, Grúziából, Lengyelországból, Romániából, Szlovákiából érkező fiatal alkotókkal és mestereikkel is személyesen találkozhatnak a látogatók. A program az abban aktívan szerepet vállaló fiatal művészeknek köszönhetően különösen izgalmas, mozgalmas és vonzó eleme lesz az idei Art Market Budapestnek.
A művészeti kiállításokon általában a festészet az uralkodó műfaj. Az Art Market Budapest mit tesz ennek ellensúlyozására?
L.A.: A kiállítók zöme természetesen nálunk is elsősorban festményeket fog bemutatni, ez tökéletesen megfelel a műtárgypiaci és a szélesebb látogatói elvárásoknak, ezt tehát nem érdemes háttérbe szorítani, vagy figyelmen kívül hagyni, viszont egy ilyen volumenű és látogatottságú művészeti esemény kiváló alkalmat teremt más, gyakran nem kevésbé népszerű műfajokban alkotó művészeknek is a megnyilvánulásra, bemutatkozásra. Az Art Market Budapestnek már évek óta az egyik legkedveltebb kísérő kiállítása például az a sCULTURE címen létrehozott szoborpark, ami az idei évben is több, mint 30 köztéri szobrot vonultat fel. Erre egyébként nem véletlenül szánunk kiemelt figyelmet, a művészet világában ugyanis különleges státuszt élvez a köztéri szobrászat annak köszönhetően, hogy a közösségi terekben megjelenő műalkotások a közönség és a művészet közötti találkozás és kapcsolatépítés elsődleges eszközei.
Mi a helyzet a fotóművészettel? Elvégre Magyarország olyan meghatározó alkotókat adott a világnak, mint André Kertész, Robert Capa vagy Moholy-Nagy László.
L.A.: Ezt a különleges művészeti hagyatékot annyira komolyan vesszük, hogy Art Photo Budapest néven külön kiállítási szekciót szentelünk ennek a sokak számára minden másnál kedveltebb műfajnak. Ráadásul ez Közép- és Kelet-Európa egyetlen nemzetközi fotóművészeti vására, ami segít Budapestet fel-, vagy inkább visszahelyezni a fotográfia világtérképére. Miközben az idei évben Közép-Kelet-Európa olyan kiemelkedő jelentőségű szereplői járulnak hozzá a nemzetközi fotóművészeti élményhez, mint például régiónk legjelentősebb fotógalériája, a ljubljanai Photon, különleges meglepetésként első ízben mutatkozik be Korea az Art Photo Budapest keretében a jelentős nemzetközi vásárok szereplőjeként ismert szöuli AN INC. galéria jóvoltából. A műfaj számtalan hazai szereplője között a rendkívül népszerű Tombor Zoltán a Capa Központban bemutatott Lost & Found című nagysikerű kiállításának anyagából mutat be kifejezetten a vásárra összeállított válogatást, míg a Magyar Fotóművészek Szövetsége például különleges, tematikus anyaggal készül: halálának 50. évfordulója kapcsán a világhírű Man Ray fotográfiai öröksége előtt tisztelgő kiállítást mutat be az érdeklődőknek.
És hol fér el kényelmesen egy ekkora, valóban minden műfajt felvonultató művészeti anyag?
L.A.: Az Art Market Budapest látogatóinak a művészet élvezetéhez, kiállítóinak pedig a műtárgyak bemutatásához a legmagasabb színvonalon alkalmas, kényelmes és élvezetes körülményeket igyekszünk teremteni, és határozottan állíthatom, hogy 2025-ben az MTK Sportparkban megtaláltuk a legmegfelelőbb budapesti helyszínt egy ilyen volumenű, ennyire komplex és érzékeny igényekkel fellépő tömegrendezvény számára, ahova közönségünket idén is örömmel várjuk vissza. A Kerepesi úton, a népszerű Aréna Plaza szomszédságában, a Puskás Ferenc Stadion metrómegálló közelében álló 11 ezer négyzetméteres központi csarnok és az azt körülvevő közösségi park a legösszetettebb művészeti és szervezési kihívásoknak is megfelel. Az épület kifejezetten rendezvénybarát kialakítása és a korszerű kiszolgáló infrastruktúra jóvoltából itt a látogatói és kiállítói komfort minden korábbi helyszínünknél magasabb színvonalon biztosítható. Ráadásul a több száz parkolónak és a tömegközlekedéssel is nagyszerűen megközelíthető lokációnak köszönhetően senki számára nem okoz nehézséget az Art Market Budapest megközelítése. Miközben az épület belső terében Magyarország legnagyobb képzőművészeti válogatása – hazánkban egyedülálló módon, egy légtérben – kerülhet bemutatásra, a kiállítási csarnokot övező, ingyenesen látogatható közparkban köztéri szoborkiállításunkat is minden korábbinál gazdagabb választékkal rendezhetjük meg. Nem túlzás tehát, hogy itt gyakorlatilag minden adott a zavartalan kikapcsolódáshoz, a kellemes műélvezethez.
ART MARKET BUDAPEST
2026. október 15–18.
MTK Sportpark (1087 Budapest, Kerepesi út 17.)