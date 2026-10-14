A HELY, AHOL KÉNYELMESEN KÖRBESÉTÁLHATJUK A VILÁGOT

Fotó: Martin Wanda

Art Market Budapest: 2026. október 15-18. között négy kontinens kiállítóival és több ezer műalkotással tér vissza a budapesti MTK Sportparkba Közép- és Kelet-Európa legnagyobb, Európa egyik kiemelkedő nemzetközi képzőművészeti vására. A közelgő Art Market Budapest idei választékáról faggattuk Ledényi Attilát, a népszerű esemény alapító-igazgatóját.

Bevezetésként árulja el, kinek szól voltaképpen az Art Market Budapest?

L.A.: Az Art Market Budapest létrehozásával olyan jellegű eseményt honosítottunk meg Budapesten, amely világszerte emberek millióit vonzza be a művészet különlegesen izgalmas világába. Egy jól szervezett művészeti vásár lényege és fő vonzereje, hogy kihozza a műalkotásokat a múzeumokból és a galériák sokak számára túlságosan zárt világából, és egyedülállóan széles választékban, fesztiválszerű hangulatban mutatja be azokat a közönségnek. Olyan kiállítási formáról van tehát szó, ami minden, a kultúra iránt akár kis mértékben is nyitott érdeklődőnek szól, nyitott, kellemes, jó hangulatú. A művészeti felhozatal itt annyira széles és változatos, hogy az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján állíthatom, senki nem távozott úgy az Art Market Budapestről, hogy ne talált volna magának olyan műalkotást, ami megszólította, megérintette, és amit akár szívesen haza is vitt volna magával. Egyébként nem kevesen haza is viszik, amit itt kiszemelnek maguknak.

Forrás: Art Market Budapest

Mégis mekkora művészeti választékról van itt szó?

L.A.: Az idei évben az Art Market Budapestre négy kontinens közel harminc országából érkezik összesen mintegy kilencven kiállító, akik ötszáznál több művész több ezer alkotását hozzák el a közönségnek. A nagyszámú európai galérián túl a Távol-Keletet Japán, Korea és Kína, Afrikát Dél-Afrika, Nigéria és Zimbabwe, az amerikai kontinenst az Egyesült Államok, El Salvador és Venezuela kiállítói képviselik. A nemzetközi választék folyamatos bővítésével az a célunk, hogy közönségünket Magyarországon egyedülálló, emlékezetes kulturális élménnyel szolgáljuk ki, miközben megerősítjük Budapest meghatározó szerepét a közép-kelet-európai régió művészeti életében, hiszen az Art Market Budapest jelenleg a legnagyobb és a legtöbb országot bevonni képes nemzetközi művészeti vásár a régióban. A kiállításra kerülő anyag ráadásul nemcsak a résztvevő országok viszonylatában, hanem a képviselt művészeti műfajok, vagy az itt bemutatkozó alkotói generációk tekintetében is rendkívül komplex, gyakorlatilag korlátlan.