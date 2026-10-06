Riasztó laboreredmény érkezett: újabb megyében találták meg a vírust

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriumi vizsgálata igazolta az afrikai sertéspestis, vagyis az ASP vírusának jelenlétét a Bács-Kiskun megyében kilőtt vaddisznóban – írja a Baon.

Figyelmeztet a Nébih: terjed az afrikai sertéspestis.

Fotó: MATTHIAS BALK / DPA

Terjed az afrikai sertéspestis: Bács-Kiskunban is megjelent a vírus

Az állatot az 505050-es kódszámú vadgazdálkodási egység területén ejtették el. Ugyanebben az egységben korábban már két fertőzött vaddisznót találtak, azok az esetek azonban még a Baranya megyei területrészen történtek.

A mostani eset azért számít új fejleménynek, mert a vírus jelenlétét először igazolták a vadgazdálkodási egység Bács-Kiskun megyei részén.

Egyelőre nem bővítik a kockázati területet

A fertőzött vaddisznó megtalálásának helyszíne már korábban is ellenőrzött, korlátozásokkal érintett területnek számított. A térség 2025 novembere óta az ASP szempontjából fertőzött területi kategóriába tartozik, jelenleg pedig III. típusú korlátozás alatt áll.

A járványügyi helyzet mostani értékelése alapján nincs szükség a kockázati terület további kiterjesztésére. A hatóság ugyanakkor folyamatosan figyelemmel kíséri a vírus terjedését, és az újabb vizsgálati eredmények alapján később módosíthatja az intézkedéseket.

Fokozott óvatosságot kér a Nébih

A mostani fertőzést egy állománygyérítés során elejtett vaddisznó vizsgálatakor fedezték fel. A Nébih szerint ez is megmutatja a vaddisznóállomány folyamatos csökkentésének és az elejtett állatok ellenőrzésének jelentőségét.

A hivatal arra kéri a vadászatra jogosultakat és a sertéstartókat, hogy következetesen tartsák be a járványvédelmi előírásokat. A vírus a vaddisznók mellett a házisertésekre is veszélyes, egy gazdaságba bekerülve pedig jelentős károkat okozhat.

Az afrikai sertéspestis embereket nem fertőz meg, és élelmiszer-biztonsági kockázatot sem jelent. A kereskedelmi forgalomban kapható sertéshúsok és húskészítmények továbbra is biztonságosan fogyaszthatók.