Állami kitüntetéseket adtak át október 23-a alkalmából – ők kaptak elismerést

Átadták az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából adományozott állami kitüntetéseket az Országház Kupolacsarnokában. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából művészek, tudósok, történészek, oktatók és kutatók teljesítményét ismerték el.

Állami kitüntetéseket adtak át az Országház Kupolacsarnokában

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Az állami kitüntetések között a Magyar Érdemrend különböző fokozatait, valamint a Magyar Arany, Ezüst és Bronz Érdemkeresztet adományozták. Az elismerésben részesülők között szerepel Krasznahorkai László Nobel-díjas író, Schiff András zongoraművész, Mészáros Márta filmrendező és Enyedi Ildikó filmrendező is.

A kitüntetettek között olyan szakemberek is helyet kaptak, akik az 1956-os forradalom történetének feltárásában, emlékének megőrzésében, illetve a tudományos és kulturális élet különböző területein végeztek kiemelkedő munkát.

Az állami kitüntetések díjazottjainak névsora

A Magyar Érdemrend nagykeresztje polgári tagozat kitüntetést kapta:

Krasznahorkai László Nobel-, Kossuth- és József Attila-díjas író, a Digitális Irodalmi Akadémia és a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja Magyarország és a magyar kultúra jó hírnevét világszerte erősítő, kimagasló írói életműve, az emberi lét alapkérdéseit, a kelet-európai történelmi tapasztalatot, valamint a különböző kultúrák szellemi találkozását sajátos elbeszélői világán keresztül megjelenítő, egyedülálló nyelvi és gondolati erejű alkotásai elismeréseként.

Kende Péter politológus, szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja az 1956-os forradalom és szabadságharc idején a forradalmi sajtó megszervezésében vállalt aktív szerepe, valamint nemzetközi szinten is jelentős, nagy hatású tudományos életműve elismeréseként.

Schiff András Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, karmester kivételes zenei érzékenységről tanúskodó, világszerte elismert művészi munkássága, valamint a klasszikus zenei tradíciók megőrzését és átadását szolgáló tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje a csillaggal polgári tagozat kitüntetést kapta:

Mészáros Márta Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró, érdemes művész a magyar és az egyetemes filmművészetben maradandó értéket teremtő, a történelmi traumákat és a női sorsokat egyedülálló alkotói bátorsággal, mély humanizmussal ábrázoló rendezői és forgatókönyvírói munkássága elismeréseként.