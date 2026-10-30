Keményebb fellépés jön az állatkínzókkal szemben, komoly lépésre szánta el magát a kormány

Az állatvédelem megerősítése érdekében új egységet hoz létre a kormány, amely határozottabban léphet fel az állatkínzók és az állatokat elhanyagolók ellen. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter pénteken bejelentette, hogy 2027. január 1-jén megkezdi működését a Zöld Őrség, amely az eddigieknél szélesebb beavatkozási lehetőségeket kaphat.

Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter bejelentette: 2027. január 1-jén indul a Zöld Őrség. Cél a hazai állatvédelem megerősítése (A képen a miniszter látható)

Fotó: Havran Zoltán / MW

Állatvédelem Magyarországon: megalakul a Zöld Őrség

Az új egység az Országos Élőkörnyezet-felügyeleti Főhatóság részeként működik majd, és határozottan felléphet az állatviadalok, valamint az állatok elhanyagolása ellen. A miniszter szerint olyan esetekben is beavatkozhatnak, amelyekben korábban erre nem volt lehetőség.

Gajdos László egy megrázó állatkínzási ügyet is felidézett. A napokban jogerősen 1 év 2 hónap letöltendő szabadságvesztésre ítéltek egy férfit, aki két kutyáját rövid láncon tartotta, gyakran éheztette, és megfelelő állatorvosi ellátásukról sem gondoskodott.

Az egyik kutya végül elpusztult, a másikat azonban egy lakossági bejelentésnek és az állatvédők gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megmenteni.

Az állatkínzásnak következménye kell, hogy legyen

– hangsúlyozta a miniszter, aki szerint minden állattartó kötelessége megfelelően gondoskodni az állatairól, és felelősséget vállalni értük.

Gajdos László megköszönte a bejelentő, az állatvédők és az eljárásban részt vevő hatóságok munkáját, hangsúlyozva, hogy az állatoknak okozott szenvedés büntetőjogi felelősséget is maga után vonhat.