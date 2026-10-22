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áramkimaradás

Áramkiamaradás miatt gondok vannak a veszprémi kórházban, újabb fennakadások jöhetnek

22 perce
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Átmeneti fennakadások nehezítik a betegellátást a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban. Az áramkimaradás több orvostechnikai berendezés és informatikai rendszer működését is érinti, ezért a betegeknek hosszabb várakozási időre kell számítaniuk.
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áramkimaradásVeszprémkórház

Csütörtökön több alkalommal is áramkimaradás történt a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórházban. Az egészségügyi intézmény Facebook-oldalán közzétett tájékoztatás szerint a szolgáltatótól kapott információk alapján további átmeneti áramellátási zavarokra is számítani lehet.

Az áramkimaradás egyes orvostechnikai berendezések és liftek működését is érinti.
Az áramkimaradás egyes orvostechnikai berendezések és liftek működését is érinti.
Fotó: Unsplash / Illusztráció

Az áramkimaradás a veszprémi kórház berendezéseinek működését is érinti

Az áramellátási problémák egyes orvostechnikai berendezések, liftek és informatikai rendszerek működését is befolyásolják. Emiatt a kórház több részlegén átmeneti fennakadások fordulhatnak elő, a betegeknek pedig a megszokottnál hosszabb várakozási idővel kell számolniuk.

Az intézmény közlése szerint a betegellátást a kialakult helyzethez igazodva folyamatosan szervezik.

A műszaki szakemberek és az áramszolgáltató munkatársai dolgoznak a hiba elhárításán, valamint az érintett rendszerek zavartalan működésének helyreállításán.

 

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