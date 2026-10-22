Áramkiamaradás miatt gondok vannak a veszprémi kórházban, újabb fennakadások jöhetnek

Csütörtökön több alkalommal is áramkimaradás történt a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórházban. Az egészségügyi intézmény Facebook-oldalán közzétett tájékoztatás szerint a szolgáltatótól kapott információk alapján további átmeneti áramellátási zavarokra is számítani lehet.

Az áramkimaradás egyes orvostechnikai berendezések és liftek működését is érinti.

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Az áramkimaradás a veszprémi kórház berendezéseinek működését is érinti

Az áramellátási problémák egyes orvostechnikai berendezések, liftek és informatikai rendszerek működését is befolyásolják. Emiatt a kórház több részlegén átmeneti fennakadások fordulhatnak elő, a betegeknek pedig a megszokottnál hosszabb várakozási idővel kell számolniuk.

Az intézmény közlése szerint a betegellátást a kialakult helyzethez igazodva folyamatosan szervezik.

A műszaki szakemberek és az áramszolgáltató munkatársai dolgoznak a hiba elhárításán, valamint az érintett rendszerek zavartalan működésének helyreállításán.