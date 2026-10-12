Jelentős áramszünetek jönnek: 6-8 órára is áram nélkül maradhatunk Budapesten

Hosszabb áramszünetekkel számolhatnak a héten az E.On ügyfelei Budapesten. Lesznek olyan utcák, olyan háztartások, ahol nappal 6 vagy akár nyolc órára is nélkülözniük kell a lakóknak az elektromosságot. Természetesen tervezett áramszünetekről beszélünk, előre bekalkulált leállásokról, amelyekről az érintettek már kaptak értesítést – sajnos azonban előfordulhat, hogy egyesek nem kellő odafigyeléssel kezelik ezeket a kapott értesítőket, és talán csak most értesülnek arról: meg kell oldani az ételek hűtését, vagy esetleg nem nézhetik kedvenc kora délutáni műsorukat – vagy épp nem tudnak majd otthonról dolgozni az áramkimaradás miatt.

Számos budapesti lakásban várható többórás áramszünet a héten

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Itt lesz hosszabb áramszünet a héten: órákra áram nélkül maradunk Budapesten

Október 13. és 18. között több helyen is várható tervezett áramszünet a fővárosban, az E.On hálózatában. A XVII. kerületben több címen például szerdán, 14-én reggel 8 óra és délután 16 óra között nem lesz áram. A XVI. kerületben ugyancsak reggel 8-tól kezdődő, nyolcórás leállás lesz több címen is, méghozzá kedden, október 13-án. A XV. kerületben lesz olyan cím, ahol 17-én, szombaton még ennél is hosszabb, 7:40-től 16 óráig tartó áramkimaradással kell számolni.

Békásmegyer egyes címein 16-án lesz 8:30-tól 15 óráig tartó áramszünet, míg a XII. kerületi Városmajor utcában élők közül többen arra kell, hogy készüljenek: október 14-én nem lesz áram 9 és 15 óra között. A XII. kerület külsőbb területein élők közül többen 13-án, 14-én és 15-én számíthatnak áramszünetre.

A budapesti tervezett áramszünetek teljes listája ide kattintva nézhető meg.