Lesz, ahol 10 órás áramszünet jön a jövő héten Budapesten: nem árt időben felkészülni!

Jelentős áramszünetekkel kell számolniuk egyes budapestieknek: lesz olyan háztartás, amely nap közben 8-10 órára is áram nélkül maradhat, így az érintett címeken élőknek egész biztosan jó előre fel kell készülniük a kimaradásokra. Természetesen tervezett áramkimaradásokról beszélünk, amelyeket az E.On különféle karbantartások miatt iktat be – azaz egy végső soron jobb, biztosabb hálózatért fizetünk a pillanatnyi kellemetlenséggel. Noha az érintetteket a szolgáltató már értesítette, lehetnek olyan családok, ahol esetleg a bejövő e-mailek, kapott levelek közt elveszett az igencsak fontos információ, így most mutatjuk, hol várható szolgáltatáskiesés az október 26. és november 1. közötti héten.

Több helyen is áramszünet lesz a fővárosban az október 26-ai héten

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Ezeken a területeken marad áram nélkül a főváros: mutatjuk a heti legjelentősebb áramszüneteket!

Kezdjük az I. kerülettel! 2026. október 29-én 8 és 18 óra között, azaz 10 órára áll le az áram többek közt az Úri utca, a Tárnok utca és a Dísz tér egyes címein. A III. kerületben több helyütt és időpontban is lesznek áramszünetek egyes címeken: 26-án például 11 és 15 óra között, 28-án 8 és 15:30 között, 29-én és 30-án 8:30 és 15:30 között.

A Ferencvárosban a Gát utca egyes lakásai kell, hogy áramszünettel számoljanak október 26-án 8 és 15 óra között, azaz hétórás időintervallumban, míg a XVI. kerületben a Rákóci út és a Szent Imre utca egyes lakásai maradnak áram nélkül 29-én 8 és 12 között. A XV. kerületben 30-án, pénteken várható áramszünettel járó karbantartás többek közt a Régi Fóti út, a Juhos utca, a Nyaraló utca, a Kazinczy utca, a Petőfi utca, a Deák utca és a Fő út egyes részein is.