Már ma lekapcsolják az áramot Budapest több pontján, órákig tarthat a kimaradás

Már ma, október 13-án megkezdődnek a tervezett áramszünetek Budapest több kerületében. Az E.ON hálózatán végzett munkálatok miatt egyes háztartásokban akár nyolc órára is megszakadhat az áramszolgáltatás. A leállások a hét további napjain is folytatódnak, több helyen hosszabb áramkimaradásra kell készülniük a lakóknak.

Áramszünet Budapest: már október 13-án, kedden kezdődnek a leállások (illusztráció)

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Hol lesz áramszünet Budapesten október 13-án?

Kedden a XVI. kerület több címén már reggel 8 órakor megszakadhat az áramszolgáltatás, amely egyes helyeken csak délután 16 órakor állhat helyre. Ez azt jelenti, hogy az érintett háztartásoknak akár nyolc órán keresztül is nélkülözniük kell az elektromosságot. A XII. kerület külsőbb területein szintén megkezdődnek a munkálatok, amelyek október 13. és 15. között több címet is érinthetnek.

Mely budapesti kerületekben lesz még áramszünet a héten?

A keddi leállások után a következő napokban további városrészekben is hosszabb áramszünet várható:

Október 14., szerda: a XVII. kerület egyes részein 8 és 16 óra között, a XII. kerületi Városmajor utca érintett házaiban pedig 9 és 15 óra között.

Október 15., csütörtök: a XII. kerület külsőbb területein több címet is érinthetnek a munkálatok.

Október 16., péntek: Békásmegyer egyes háztartásaiban 8:30 és 15 óra között.

Október 17., szombat: a XV. kerület bizonyos címein 7:40-től egészen 16 óráig tarthat a leállás.

A leghosszabb áramkimaradás szombaton várható, amikor a XV. kerület érintett lakóinak akár nyolc óránál is tovább kell nélkülözniük az elektromosságot. A tervezett áramszünetekről az érintett fogyasztókat előzetesen értesítették.

Érdemes ellenőrizni a szolgáltatótól kapott tájékoztatást, különösen azoknak, akik otthonról dolgoznak, vagy napközben is rendszeresen használnak elektromos berendezéseket. A többórás leállások előtt célszerű feltölteni a szükséges eszközöket, és gondoskodni a hűtést igénylő élelmiszerek megfelelő tárolásáról.

A budapesti tervezett áramszünetek teljes listája ide kattintva nézhető meg.