Már ma lekapcsolják az áramot Budapest több pontján, órákig tarthat a kimaradás

Már ma, október 13-án megkezdődnek a tervezett áramszünetek Budapest több kerületében. Az E.ON hálózatán végzett munkálatok miatt egyes háztartásokban akár nyolc órára is megszakadhat az áramszolgáltatás. A leállások a hét további napjain is folytatódnak, több helyen hosszabb áramkimaradásra kell készülniük a lakóknak.
Hol lesz áramszünet Budapesten október 13-án?
Kedden a XVI. kerület több címén már reggel 8 órakor megszakadhat az áramszolgáltatás, amely egyes helyeken csak délután 16 órakor állhat helyre. Ez azt jelenti, hogy az érintett háztartásoknak akár nyolc órán keresztül is nélkülözniük kell az elektromosságot. A XII. kerület külsőbb területein szintén megkezdődnek a munkálatok, amelyek október 13. és 15. között több címet is érinthetnek.
Mely budapesti kerületekben lesz még áramszünet a héten?
A keddi leállások után a következő napokban további városrészekben is hosszabb áramszünet várható:
- Október 14., szerda: a XVII. kerület egyes részein 8 és 16 óra között, a XII. kerületi Városmajor utca érintett házaiban pedig 9 és 15 óra között.
- Október 15., csütörtök: a XII. kerület külsőbb területein több címet is érinthetnek a munkálatok.
- Október 16., péntek: Békásmegyer egyes háztartásaiban 8:30 és 15 óra között.
- Október 17., szombat: a XV. kerület bizonyos címein 7:40-től egészen 16 óráig tarthat a leállás.
A leghosszabb áramkimaradás szombaton várható, amikor a XV. kerület érintett lakóinak akár nyolc óránál is tovább kell nélkülözniük az elektromosságot. A tervezett áramszünetekről az érintett fogyasztókat előzetesen értesítették.
Érdemes ellenőrizni a szolgáltatótól kapott tájékoztatást, különösen azoknak, akik otthonról dolgoznak, vagy napközben is rendszeresen használnak elektromos berendezéseket. A többórás leállások előtt célszerű feltölteni a szükséges eszközöket, és gondoskodni a hűtést igénylő élelmiszerek megfelelő tárolásáról.
A budapesti tervezett áramszünetek teljes listája ide kattintva nézhető meg.