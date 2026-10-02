11 órás áramszünet is jöhet az MVM-nél a jövő héten

Jelentős, tervezett áramszünetekre kell felkészülniük több nagyváros lakóinak is október első teljes hetében, azaz az október ötödikével kezdődő héten. Egyes áramkimaradások akár 11 órán keresztül is tarthatnak. Mutatjuk a részleteket!

Tervezett áramszünet lesz a jövő héten több magyar nagyvárosban is

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Itt számíthatunk áramszünetekre

Karbantartás miatt az október 5-i héten számos városunkban lehetnek áramkimaradások. Természetesen egy áramszünet sem érinti a teljes települést, csupán bizonyos címeket – azonban az érintettek nem árt, ha felkészülnek.

Békéscsabán például rögtön kedden, október 6-án lesznek olyan címek, ahol reggel 8 órától este 7-ig szünetelhet a szolgáltatás az MVM jelentése szerint, az érintett transzformátorok többségét azonban 10 és 14 óra között kapcsolják le.

Kecskeméten jellemzően október 7-én 7:30 és 15:30 között lesz nyolcórás leállás.

Szegeden október 5-től 8-ig 8 és 16 óra között várható nyolcórás áramkimaradás egyes címeken.

Emellett számos más, kisebb településen is várható tervezett áramkimaradás az MVM hálózatában. Az MVM Émász karbantartásait itt, az MVM Démászét pedig ide kattintva lehet ellenőrizni, hogy pontosan tudjuk, érintettek vagyunk-e, ugyanakkor az áramszolgáltató is értesíti előre a címeket a tervezett áramkimaradásokról.