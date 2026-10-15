Termékvisszahívás: ezt a két ásványvizet nehogy megidd!

Újabb termékvisszahívásról adott hírt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) csütörtökön. Ezúttal egy ismert márka ásványvizeivel akadt probléma, ezért a hatóság arra figyelmezteti a vásárlókat, hogy az érintett termékeket semmiképpen ne fogyasszák el. Mikrobiológiai nem megfelelőség miatt kétféle Primavera ásványvíz került visszahívásra. A Magyarvíz Kft. által gyártott termékek visszahívását hatósági kötelezés alapján rendelték el. A Nébih október 15-én közzétett tájékoztatása szerint a visszahívás kizárólag meghatározott gyártási tételeket érint, ezért érdemes ellenőrizni az otthon tárolt palackokat – írja a BOON.hu.

Kétféle Primavera ásványvíz érintett a Nébih termékvisszahívásában. Mikrobiológiai probléma miatt figyelmeztetik a vásárlókat, hogy ellenőrizzék a palackokat. Forrás: Nébih

Ezeket a Primavera ásványvizeket érinti a termékvisszahívás

A hatósági tájékoztatás szerint az alábbi két termék érintett:

Primavera szén-dioxiddal dúsított, csekély ásványianyag-tartalmú természetes ásványvíz

Kiszerelés: 500 ml

Tételszám: 3244261121C

Minőségmegőrzési idő: 2027. december 1.

Primavera szénsavmentes, csekély ásványianyag-tartalmú természetes ásványvíz

Kiszerelés: 500 ml

Tételszám: 3245261428C

Minőségmegőrzési idő: 2028. március 2.

A visszahívás nem vonatkozik automatikusan a márka valamennyi ásványvizére, kizárólag a felsorolt azonosítókkal rendelkező palackokra.

Miért lehet probléma az ásványvíz fogyasztása?

A mikrobiológiai nem megfelelőség azt jelenti, hogy a termék nem teljesíti az előírt mikrobiológiai követelményeket. Ez például bizonyos mikroorganizmusok megengedettnél nagyobb mennyiségére vagy nem kívánatos kórokozók jelenlétére utalhat.

A Nébih közleménye nem részletezi, pontosan milyen mikroorganizmus miatt vált szükségessé az intézkedés.

A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett ásványvizeket ne fogyasszák el. Akinek Primavera ásványvíz van otthon, ellenőrizze a palackon feltüntetett tételszámot és minőségmegőrzési időt.

Termékvisszahívás: allergiás reakciót okozhat, ne fogyaszd el az érintett élelmiszert!

Újabb élelmiszer miatt figyelmezteti a vásárlókat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), miután határérték feletti adalékanyag-tartalmat mutattak ki egyes aszalt sárgabarackokban. A termékvisszahívás a NaturFood és a SPAR márkájú termékeket érinti, amelyek fogyasztása az arra érzékenyeknél allergiás, akár súlyos reakciót is kiválthat.