Termékvisszahívás: ezt a két ásványvizet nehogy megidd!

Újabb termékvisszahívásról adott hírt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) csütörtökön. Ezúttal egy ismert márka ásványvizeivel akadt probléma, ezért a hatóság arra figyelmezteti a vásárlókat, hogy az érintett termékeket semmiképpen ne fogyasszák el. Mikrobiológiai nem megfelelőség miatt kétféle Primavera ásványvíz került visszahívásra. A Magyarvíz Kft. által gyártott termékek visszahívását hatósági kötelezés alapján rendelték el. A Nébih október 15-én közzétett tájékoztatása szerint a visszahívás kizárólag meghatározott gyártási tételeket érint, ezért érdemes ellenőrizni az otthon tárolt palackokat – írja a BOON.hu.
Ezeket a Primavera ásványvizeket érinti a termékvisszahívás
A hatósági tájékoztatás szerint az alábbi két termék érintett:
Primavera szén-dioxiddal dúsított, csekély ásványianyag-tartalmú természetes ásványvíz
- Kiszerelés: 500 ml
- Tételszám: 3244261121C
- Minőségmegőrzési idő: 2027. december 1.
Primavera szénsavmentes, csekély ásványianyag-tartalmú természetes ásványvíz
- Kiszerelés: 500 ml
- Tételszám: 3245261428C
- Minőségmegőrzési idő: 2028. március 2.
A visszahívás nem vonatkozik automatikusan a márka valamennyi ásványvizére, kizárólag a felsorolt azonosítókkal rendelkező palackokra.
Miért lehet probléma az ásványvíz fogyasztása?
A mikrobiológiai nem megfelelőség azt jelenti, hogy a termék nem teljesíti az előírt mikrobiológiai követelményeket. Ez például bizonyos mikroorganizmusok megengedettnél nagyobb mennyiségére vagy nem kívánatos kórokozók jelenlétére utalhat.
A Nébih közleménye nem részletezi, pontosan milyen mikroorganizmus miatt vált szükségessé az intézkedés.
A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett ásványvizeket ne fogyasszák el. Akinek Primavera ásványvíz van otthon, ellenőrizze a palackon feltüntetett tételszámot és minőségmegőrzési időt.
Termékvisszahívás: allergiás reakciót okozhat, ne fogyaszd el az érintett élelmiszert!
Újabb élelmiszer miatt figyelmezteti a vásárlókat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), miután határérték feletti adalékanyag-tartalmat mutattak ki egyes aszalt sárgabarackokban. A termékvisszahívás a NaturFood és a SPAR márkájú termékeket érinti, amelyek fogyasztása az arra érzékenyeknél allergiás, akár súlyos reakciót is kiválthat.