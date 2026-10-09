126 éve nem volt ilyen súlyos aszály Magyarországon – riasztó adatok érkeztek

Az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszályát tapasztalta Magyarország 2026-ban. A HungaroMet Zrt. elemzése szerint az idei nyár 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb volt.
A meteorológiai szolgálat adatai szerint az idei nyáron országos átlagban mindössze 74,1 milliméter csapadék hullott, ami az 1991 és 2020 közötti időszak átlagának csupán 36 százaléka. Ezzel 2026 nyara az 1952-es rekordot is megdöntötte.
A nyári középhőmérséklet országos átlaga 23,43 Celsius-fok volt, ami 2,59 fokkal haladta meg a sokéves átlagot. A rendkívüli hőség és a csapadékhiány Európa más részeit is érintette, a Dunán, a Rajnán és a Visztulán is rekordalacsony vízállásokat mértek.
Az aszály már 2025-ben elkezdődött
A HungaroMet elemzése szerint a 2026-os szárazság nem kizárólag a nyári hónapok időjárásának következménye. Az aszályos időszak már 2025 második felében elkezdődött, és a téli hónapokban is az átlagosnál kevesebb csapadék hullott.
Bár 2026 januárja az átlagosnál hidegebb és csapadékosabb volt, a következő hónapokban ismét a meleg és száraz időjárás vált meghatározóvá. Januárban a középhőmérséklet 1,2 fokkal maradt el a sokéves átlagtól, miközben a csapadékmennyiség 43 százalékkal meghaladta azt.
A tavaszi csapadékhiány miatt a talaj nedvességtartalma nem tudott megfelelően pótlódni. Június végére az ország csaknem teljes területén több mint 100 milliméter víz hiányzott a talaj felső egyméteres rétegéből.
Az ország felén súlyos mezőgazdasági aszály alakult ki
A magas hőmérséklet és a tartós csapadékhiány következtében fokozódott a párolgás, ami tovább csökkentette a talaj nedvességtartalmát.
A HungaroMet adatai szerint az április 1. és szeptember 2. közötti időszak csaknem 84 százalékában az ország legalább 30 százalékán közepes vagy annál súlyosabb aszály volt. Augusztus végére Magyarország területének felén a mezőgazdasági aszály elérte a súlyos kategóriát.
A csapadékot és a párolgást egyaránt figyelembe vevő aszályindex alapján a nyári hónapokban szinte az egész országban extrém szárazság uralkodott. Ennél enyhébb, nagyon száraz kategóriába csak az északkeleti és a délnyugati peremvidék egyes területei tartoztak.
Az elmúlt egy év időjárási viszonyainak vizsgálata hasonló eredményt mutatott. Az extrém száraz területek kiterjedése csak a Zalai-dombság és a Drávamellék térségében csökkent valamelyest, de ezek a területek is a nagyon száraz kategóriába tartoztak.
A korábbi évtizedek aszályait is felülmúlta az idei
A meteorológiai szolgálat elemzése szerint a 20. században is előfordultak rendkívül száraz nyarak Magyarországon. Az 1950-es és az 1952-es nyár is az extrém száraz kategóriába tartozott, majd hosszú idő után 2024-ben és 2025-ben ismét hasonlóan szélsőséges körülményeket regisztráltak.
A 2026-os aszály rendkívüliségét azonban az adja, hogy nemcsak a nyár volt extrém száraz, hanem az azt megelőző fél év és egy év időjárási viszonyai is jelentős vízhiányt mutattak.
Az év további részében azonban jelentős hőmérsékleti többletet mértek. Augusztusban 3,7 Celsius-fokkal volt melegebb a szokásosnál, de februárban, márciusban és júniusban is meghaladta a két fokot az eltérés. Áprilisban a hőmérséklet ugyan az átlag közelében alakult, a szokásos csapadékmennyiségnek azonban mindössze 10 százaléka hullott.