126 éve nem volt ilyen súlyos aszály Magyarországon – riasztó adatok érkeztek

Az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszályát tapasztalta Magyarország 2026-ban. A HungaroMet Zrt. elemzése szerint az idei nyár 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb volt.

A tartós aszály következtében riasztóan alacsony szintre süllyedt a Balaton vízállása is

Fotó: Fülöp Ildikó/Veszprém Megyei Napló

A meteorológiai szolgálat adatai szerint az idei nyáron országos átlagban mindössze 74,1 milliméter csapadék hullott, ami az 1991 és 2020 közötti időszak átlagának csupán 36 százaléka. Ezzel 2026 nyara az 1952-es rekordot is megdöntötte.

A nyári középhőmérséklet országos átlaga 23,43 Celsius-fok volt, ami 2,59 fokkal haladta meg a sokéves átlagot. A rendkívüli hőség és a csapadékhiány Európa más részeit is érintette, a Dunán, a Rajnán és a Visztulán is rekordalacsony vízállásokat mértek.

Az aszály már 2025-ben elkezdődött

A HungaroMet elemzése szerint a 2026-os szárazság nem kizárólag a nyári hónapok időjárásának következménye. Az aszályos időszak már 2025 második felében elkezdődött, és a téli hónapokban is az átlagosnál kevesebb csapadék hullott.

Bár 2026 januárja az átlagosnál hidegebb és csapadékosabb volt, a következő hónapokban ismét a meleg és száraz időjárás vált meghatározóvá. Januárban a középhőmérséklet 1,2 fokkal maradt el a sokéves átlagtól, miközben a csapadékmennyiség 43 százalékkal meghaladta azt.

A tavaszi csapadékhiány miatt a talaj nedvességtartalma nem tudott megfelelően pótlódni. Június végére az ország csaknem teljes területén több mint 100 milliméter víz hiányzott a talaj felső egyméteres rétegéből.

Az ország felén súlyos mezőgazdasági aszály alakult ki

A magas hőmérséklet és a tartós csapadékhiány következtében fokozódott a párolgás, ami tovább csökkentette a talaj nedvességtartalmát.

A HungaroMet adatai szerint az április 1. és szeptember 2. közötti időszak csaknem 84 százalékában az ország legalább 30 százalékán közepes vagy annál súlyosabb aszály volt. Augusztus végére Magyarország területének felén a mezőgazdasági aszály elérte a súlyos kategóriát.

A csapadékot és a párolgást egyaránt figyelembe vevő aszályindex alapján a nyári hónapokban szinte az egész országban extrém szárazság uralkodott. Ennél enyhébb, nagyon száraz kategóriába csak az északkeleti és a délnyugati peremvidék egyes területei tartoztak.