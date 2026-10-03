Még nem késő: komoly gondot előzhetsz meg, ha ezeket még ősszel ellenőrzöd az autódon

Az autó a nyári hőség, a hosszabb utak és a mindennapos használat során is jelentős terhelésnek lehetett kitéve.

Érdemes időben ellenőrizni az autó néhány fontos alkatrészét

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A hideg, a nedves utak és a fagy pedig tovább ronthatják a már meglévő hibákat, ezért érdemes még ősszel átnézetni a járművet.

Az időben felfedezett problémák ráadásul általában kisebb költséggel javíthatók, mint egy téli meghibásodás.

Néhány alapvető ellenőrzéssel sok bosszúság elkerülhető.

Az akkumulátorra és a gumikra is figyelni kell

Az egyik legfontosabb ellenőrizendő alkatrész az akkumulátor. Hidegben csökkenhet a teljesítménye, így előfordulhat, hogy ami ősszel még gond nélkül beindítja a motort, egy fagyos reggelen már nem bizonyul elegendőnek.

A gumiabroncsok állapotát is érdemes ellenőrizni.

Fontos a megfelelő profilmélység, az egyenletes kopás és a helyes guminyomás, amelyre a hőmérséklet csökkenése is hatással van.

A fékek és a folyadékok sem maradhatnak ki

Nedves, csúszós, faleveles vagy jeges úton különösen fontos a megfelelő fékrendszer.

Érdemes ellenőrizni a fékbetétek, a féktárcsák és a fékfolyadék állapotát is.

A motorolaj, a hűtőfolyadék, a fékfolyadék és az ablakmosó szintjét szintén célszerű átnézni a hideg idő beállta előtt.

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Ezek az apróságok is sokat számítanak

A hibás ablaktörlő, a nem megfelelően működő páramentesítő vagy egy kiégett izzó télen jelentősen ronthatja a látási viszonyokat. Ezért a fényszórókat, a féklámpákat és az irányjelzőket sem érdemes figyelmen kívül hagyni – írja a SZOLJON.

A szíjak és tömlők állapotára szintén figyelni kell, hiszen a nyári meleg által meggyengített alkatrészeket a fagy tovább károsíthatja. Egy alapos őszi átvizsgálással így számos kellemetlen téli meghibásodás megelőzhető.

Ha ilyen rendszám van az autóján, kevesebb mint két hónapja van lecserélni

Több mint 30 ezer autós kerülhet komoly bajba, ha nem intézkedik időben. A zöld rendszám cseréjére november 30-ig van lehetőségük az érintett plug-in hibridek üzembentartóinak. Cikkünkből megtudhat minden fontos információt a zöld rendszám cseréjéről, annak költségeiről és az ügyintézés menetéről.