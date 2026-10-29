Váratlan bejelentés az M0-s és az M7-es autópályáról: így változnak a forgalomkorlátozások az ünnepek miatt

A mindenszentek és halottak napja közeledtével, a várható megnövekedett forgalomra tekintettel október 30-án, pénteken már szüneteltetik a térségben zajló burkolatjavítási munkálatokat. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közleménye szerint a munkavégzéshez kapcsolódó forgalomkorlátozásokat a hétvégére elbontják, így az érintett útszakaszokon a munkálatok miatt nem kell korlátozásokra számítani.

Szünetelnek a hétvégén a burkolatjavítások az M0-s autóúton és az M7-es autópályán / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Szünetelnek a hétvégén a burkolatjavítások az M0-s autóúton és az M7-es autópályán

Hozzátették, hogy kiemelt figyelmet fordítanak arra, a kegyeleti ünnepkörben, amikor sokan indulnak útnak szeretteik sírjának felkeresése érdekében, a lehetőségekhez mérten zavartalanabb közlekedést biztosítsanak.

Ennek érdekében az M0-s autóút és az M7-es autópálya érintett szakaszain a burkolatjavításokat már október 30-án, pénteken napközben felfüggesztik, a munkavégzéshez kapcsolódó ideiglenes forgalomkorlátozásokat pedig megszüntetik a hétvége idejére. A burkolatjavítási munkálatok november 2-án, hétfőn új ütemezés szerint folytatódnak. A novemberi munkálatok pontos helyszíneiről, ütemezéséről és a várható forgalomkorlátozásokról külön tájékoztatást fognak adni.