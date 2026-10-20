Lecsapott a szigetelőfantom: purhabbal zártak le egy szolnoki parkolóban álló autót

Az autórongálások manapság már nem számítanak ritkaságnak: legyen szó karcolásokról, horpadásokról vagy akár betört ablakokról, a legtöbb esettel már találkozhattunk. Úgy tűnik azonban, hogy a károkozás most egészen kreatív irányt vett, ugyanis Szolnokon valaki purhabbal szigetelt körbe egy parkoló autót.

Purhabbal szigeteltek le egy parkoló autót. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Purhabbal szigeteltek le egy parkoló autót

"A mai reggel erre a látványra ébredtem, valaki úgy gondolta hogy purhabbal körbe szigeteli az autómat... pedig nem is kértem ilyen extrát" - írta a tulaj egy Facebook-bejegyzésben, akit valószínűleg sokként érte autója állapota. Az általa megosztott képeken jól látható, hogy valaki alaposan befújta purhabbal a Honda Civic ajtóit és a csomagtartóját is.

A tulajdonos bejegyzése szerint a szigetelőfantom az éjszaka leple alatt csapott le az autóra, a történtekről pedig a rendőrséget is értesítette. Egyelőre nem tudni, hogy az elkövető véletlenszerűen szemelte-e ki a járművet, vagy esetleg bosszúvágy állhat a történtek hátterében. A tulajdonos mindenesetre a nyilvánosság segítségét kérte az elkövető felkutatásához.