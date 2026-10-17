Különös tárgyakat találtak a kecskeméti katonai repülőtér alatt

Különleges avar kori temetkezésekre bukkantak a kecskeméti katonai repülőtéren. Az építkezéshez kapcsolódó földmunkák során kilenc, a 7. század első feléből származó sír került felszínre – számolt be róla az Arkeonews.

Ezüst fülbevalók és kozmetikai eszközök lapultak az avar sírokban.

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Kilenc avar sírt találtak a katonai repülőtéren, az egyik különösen meglepte a kutatókat

A feltárást 2026 nyarán a kecskeméti Katona József Múzeum Fazekas András Kristóf vezette csapata végezte. A régészek megállapították, hogy öt sírban nők, kettőben pedig férfiak nyugodtak. A másik két temetkezést korábban megbolygatták, ezért az elhunytak nemét nem lehetett meghatározni.

Bár Magyarországon számos avar harcos sírja ismert, ezúttal elsősorban a női temetkezések keltették fel a kutatók figyelmét.

Az ékszerek, szépségápolási kellékek és hétköznapi munkaeszközök ugyanis olyan tevékenységekről árulkodnak, amelyekről alig maradtak fenn írásos emlékek.

Bizánci kozmetikai eszközök kerültek elő

A feltárás egyik legérdekesebb lelete a 4-es számú női sírból származik. A régészek egy bronzból készült szűrőkanalat és több spatulát találtak, amelyeket a múzeum szakemberei bizánci jellegű kozmetikai eszközökként azonosítottak.

A tárgyakat feltehetően krémek, porok és más kozmetikai keverékek elkészítésére használhatták. A leletek arra utalnak, hogy a személyes szépségápolás az avar nők mindennapi életének is része lehetett.

A sírokból emellett gazdagon kidolgozott ezüst fülbevalók, díszített csontdobozok, valamint a textilkészítéshez köthető tárgyak is előkerültek. Ezek nemcsak az elhunytak személyes szokásairól, hanem az avar kori nők munkájáról és társadalmi helyzetéről is értékes információkat szolgáltathatnak.