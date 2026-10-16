Szabó Zoltán (független), Velem polgármestere az MTI-nek elmondta: négyszáz lakosú községük 18 utcájából 13-at szórtak fel az osztrák bányákból származó zúzalékkal, illetve egy parkoló is érintett lehet, hiszen például a Velemi Gesztenye Napok rendezvényükre minden évben két teherautónyit hozattak, hogy a parkolót alkalmassá tegyék a vendégek járműveinek fogadására. Velem mindössze húsz kilométernyire van az ausztriai Rohonctól, ezért kézenfekvőnek tűnt, hogy az anyagot onnan szerezzék be. Mindezt tették úgy, hogy fogalmuk sem volt arról, hogy a kőzet azbeszt tartalmú lehet, amelynek kiporzása egészségkárosító.

Több vasi község is beadta pályázatát az azbesztmentesítési alap forrására - Illusztráció

Fotó: MW

Sajnos itt, a Nyugat-Dunántúlon a mi településünk az, amelyről elmondható, hogy területének kilencen százaléka szennyezett azbeszttel

– mondta.

Benyújtott pályázatukban 75 millió forint támogatási igényt jelöltek meg, ennek önrésze a kiírás szerint 7,5 millió forint, amit a 2027-es költségvetés terhére vállaltak. Ugyanakkor a képviselő-testület által elfogadott határozatukkal megerősítették: arra kérik a döntéshozókat, hogy az önerő mértékének véglegesítése során vegyék figyelembe Velem anyagi helyzetét, teherbíró képességét, a problémában való érintettségét, és csökkentsék a község által fizetendő összeget a lehető legkisebbre.

Szabó Zoltán szólt arról is, hogy önkormányzatuk idei éves költségvetésének főösszege mindössze 135,1 millió forint, amelyből 116,7 millió forintot fordítanak működésre.

A polgármester ismertetése szerint az érintett utcákat bitumenes fedéssel kívánják ellátni, a parkolókat pedig geotextília elhelyezése után kaviccsal takarnák be.

Mint mondta, tisztában vannak azzal, hogy a bitumenes felületzárás nem végleges megoldás, nem nevezhető "azbesztmentesítésnek", egyszer ugyanis valakinek fel kell majd szednie és el kell szállítania a lerakott anyagokat, de most a lakosság egészségének megvédését tartják a legfontosabbnak.

Számunkra az a minta, amit Szombathelyen végeztek, csak ebből tudtunk kiindulni

– fogalmazta meg a község első embere, utalva arra, hogy a pályázatban sem találtak olyan támpontot, műszaki megoldási javaslatot, ami szerint más megoldást választhattak volna.