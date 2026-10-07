Döbbenetes látvány Siófokon – friss fotókon a Balaton aggasztóan alacsony vízszintje

A Balaton alacsony vízszintje továbbra is látványos a tó partján. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint október 7-én reggel Siófoknál 30 centiméteres vízállást mértek, ami három centiméterrel maradt el az előző reggeli értéktől. A Balaton átlagos vízállása eközben 29 centiméter volt.

A Balaton alacsony vízszintje látványosan átalakította a siófoki partszakaszt

Fotó: Fülöp Ildikó/Veszprém Megyei Napló

A tó átlagos vízállása már negyedik napja ezen a szinten áll, az elmúlt két hétben pedig összesen öt centiméterrel csökkent. Siófoknál kedd reggel 16 Celsius-fokos vízhőmérsékletet mértek.