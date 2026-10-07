Döbbenetes látvány Siófokon – friss fotókon a Balaton aggasztóan alacsony vízszintje

Tovább apadt a Balaton október elején, Siófokon is szembetűnő a tó visszahúzódása.
A Balaton alacsony vízszintje továbbra is látványos a tó partján. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint október 7-én reggel Siófoknál 30 centiméteres vízállást mértek, ami három centiméterrel maradt el az előző reggeli értéktől. A Balaton átlagos vízállása eközben 29 centiméter volt.
A tó átlagos vízállása már negyedik napja ezen a szinten áll, az elmúlt két hétben pedig összesen öt centiméterrel csökkent. Siófoknál kedd reggel 16 Celsius-fokos vízhőmérsékletet mértek.
Galéria: Ilyen alacsony a Balaton vízszintje Siófokon
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Balatoni vízállás Siófokon
2003-ban még alacsonyabb volt a Balaton vízállása
A mostani érték alacsony, de nem példa nélküli. 2003 őszén ennél is kisebb vízállást regisztráltak: október 4-én a Balaton átlagos vízállása mindössze 23 centiméter volt.
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