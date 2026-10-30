Aggasztó jóslat: a szakértők szerint háromfelé szakadhat a Balaton

Fülöp Bence vízépítő mérnök egy októberi, tihanyi konferencián mutatta be a Balaton lehetséges jövőjét vizsgáló modellt – írta a Veol.

Eltűnhet az általunk ismert Balaton

Fotó: Benedek Bálint / Mediaworks

Három részre szakadhat a Balaton

A 2024-es számítás szerint az RCP8.5-ös klímaforgatókönyv megvalósulása esetén a század utolsó harmadára jelentősen romolhat a tó vízmérlege. Mínusz kétméteres vízállásnál az egységes vízfelület három elkülönülő medencére húzódna vissza.

A kutatás valószínűségi modellezésen alapul, így nem biztos előrejelzés. Arra azonban figyelmeztet, hogy a Balaton jelenlegi kiterjedésének megőrzéséhez idővel folyamatos vízpótlásra lehet szükség, miközben a vízszint ingadozása így sem szűnne meg teljesen.

A szakértők szerint a műszaki beavatkozások mellett a vízvisszatartásra, a zöldterületek védelmére és a megváltozó körülményekhez való alkalmazkodásra is szükség van.