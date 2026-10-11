Megválasztották a Balaton sütijét, már hétfőtől meg lehet kóstolni

Az áfonyás, málnás ízesítésű, fehér csokis bevonatú Kék Balaton lett a Balaton sütije, amelyet a hévízi Ensana Thermal Hotel cukrásza készített. Mindenmentes kategóriában a szintén hévízi Mozart Cukrászat Balatoni hab fantázianevű édessége végzett az élen, míg a juniorok között a siófoki Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium diákjai bizonyultak a legjobbnak – tudatta a programszervező VisitBalaton365 Nkft.

Egy hévízi hotel Kék Balaton fantázianevű édességét választották a Balaton sütijének.

Fotó: Pesthy Marton / VisitBalaton365 Nkft

Három kategóriában hirdettek győztest

A közlemény szerint a versenyre 27 desszert érkezett a Balaton jellegzetes ízeivel és a balatoni környezetet szimbolizáló formákkal. A főkategóriában tizenöt, a Balaton mindenmentes sütije kategóriában öt, a juniorok között hét alkotás versenyzett.

A Balaton sütije verseny dobogósai a díjátadón.

Fotó: VisitBalaton365 Nkft

A Kék Balatont Gevlich Liliia készítette.

A cukrász feketeáfonya-mousse-t, málnát és olívaolajat használt az elkészítéshez.

Hullámos formájával, fehér csokoládés velúrbevonatával és roppanós rétegével a Balaton vízfelületét, a reggeli párát és a tó felett megcsillanó fényeket idézi



– írták.

A mindenmentes kategóriában győztes Balatoni hab desszertet Rábai Anita és Rosta Sándor készítette. Összetevői: mandulás-málnás piskóta, málna, kakaóbabtöret és tonkababos étcsokoládé-mousse.

Balatoni hab desszert

Fotó: Pesthy Marton / VisitBalaton365 Nkft

A siófoki SZC Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium tanulói – Győrgy Tímea Beáta és Pataki Sára – Balatoni kert nevű desszertjükkel nyerték a juniorok versenyét. A süteményben az őszibarack, a fehérbor, a dió és a mandula „találkozik”. A tonkababos fehércsokoládé-mousse-t gyümölcsös réteg és diópraliné egészíti ki.

Itt lehet hétfőtől megkóstolni a Balaton sütijét

A szervezők a marketing@visitbalaton365.hu e-mail címen várják azon balatoni cukrászdák és vendéglátóhelyek jelentkezését, amelyek szeretnék elkészíteni és kínálni a Balaton sütije 2026 nyertes desszertjeit.

A süteményeket hétfőtől lehet megkóstolni Hévízen: a Kék Balatont az Ensana Thermal Hotel Ciklámen eszpresszójában, a Balatoni habot a Mozart Cukrászdában.

A verseny díjait a badacsonyi FügeFeszten adták át.

A nyáron arról is beszámoltunk, melyik édesség nyerte el 2026-ban a Magyarország Tortája címet.