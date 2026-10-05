Alig van víz a Balatonban? Megérkeztek a friss adatok – döbbenetes fotók a helyszínről

A Balaton vízállása október 4-re 29 centiméterre csökkent, mindössze hat centiméterrel haladva meg a 2003-ban mért történelmi minimumot. Hat nap alatt két centimétert apadt a tó, miközben az idei tavaszi maximumhoz képest már 61 centiméter a különbség – írja a Sonline.

Újabb centit veszített a Balaton – vasárnap már csak 29-et mutatott a vízmérce.

Fotó: Muzslay Péter / Sonline

Ismét az október 4-i szint közelében

Szeptember 28-án még 31 centimétert mértek, október első három napján 30 centiméter volt a vízállás, vasárnapra pedig újabb egy centiméterrel csökkent. A 2003. október 4-én mért 23 centiméteres minimum így már nincs messze.

Egyre közelebb kerül a Balaton vízállása a 2003-as mélyponthoz.

Fotó: Muzslay Péter / Sonline

Fontos ugyanakkor, hogy a 29 centiméter nem a Balaton mélységét jelenti, hanem a vízmérce rögzített nullpontjához viszonyított érték. A jelenlegi vízszint 103,71 méteres vízfelszínmagasságnak felel meg.

Az adat önmagában nem jelenti azt, hogy a tó kiszáradásának veszélye fenyegetne, a sekélyebb partszakaszokon azonban már jól érzékelhető az alacsony vízállás.

2003-ban is októberben jött a mélypont

A 2003-as minimumot hosszú, csapadékszegény időszak előzte meg. A déli parton kiterjedt sekély területek alakultak ki, homok- és iszappadok kerültek szárazra, és még a mesterséges vízpótlás lehetőségét is vizsgálták.

Fotó: Muzslay Péter / Sonline

A feltöltődés akkor lassan indult, majd tavasszal felgyorsult: 2004 márciusának közepén 51, a hónap végén 59, április 14-én pedig már 70 centimétert mértek. Május 1-jére 81 centiméterre emelkedett a vízállás. Vagyis az októberi mélyponthoz képest mintegy hét hónap alatt 58 centiméterrel nőtt a Balaton vízszintje.

Fotó: Muzslay Péter / Sonline

A mostani helyzetből még nem lehet megmondani, meddig folytatódik az apadás, illetve milyen ütemben indul majd meg az őszi-téli feltöltődés. A 2003-as példa azonban azt mutatja, hogy az alacsony októberi vízállásból még jelentős tavaszi emelkedés következhet.

Az idei tavaszi maximumhoz képest pedig már 61 centiméterrel alacsonyabb a tó vízszintje.

Fotó: Sonline

A Sonline képgalériája ITT nézhető meg.