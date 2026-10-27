Olyan súlyos a helyzet a Balatonnál, hogy beindult a katasztrófaturizmus – galéria

Az elmúlt napok esőzése ugyan néhány centiméteres emelkedést hozott, a déli parton ennek még alig látni a nyomát. A Balaton vízszintje továbbra is rendkívül alacsony, Balatonbogláron pedig még mindig a kiszáradt mederben sétálnak az emberek – írja a ZAOL.
A Balaton vízszintje október 23-án 30 centiméter volt, október 26-án reggel viszont már 32 centimétert mértek a marcaliportal.hu adatai szerint. A kétnapos emelkedés biztató, a part mentén azonban egyelőre nem hozott látványos változást.
Így néz ki most a kiszáradt Balaton
A ZAOL beszámolója szerint a víz szinte teljesen visszahúzódott, csupán néhány pocsolya maradt a part közelében. A kiszáradt mederben kutyákat sétáltatnak, egyes részeken pedig autógumik nyomai is láthatók.
Galéria: Így áll most a Balaton vízszintje (Fotók)
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Így áll most a Balaton vízszintje (Fotók)