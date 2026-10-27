Olyan súlyos a helyzet a Balatonnál, hogy beindult a katasztrófaturizmus – galéria

A Balaton vízszintje október 23-án 30 centiméter volt, október 26-án reggel viszont már 32 centimétert mértek a marcaliportal.hu adatai szerint. A kétnapos emelkedés biztató, a part mentén azonban egyelőre nem hozott látványos változást.

kiszáradt meder fogadja a Balatonra látogatókat. Fotó: Benedek Bálint / Mediaworks

Így néz ki most a kiszáradt Balaton

A ZAOL beszámolója szerint a víz szinte teljesen visszahúzódott, csupán néhány pocsolya maradt a part közelében. A kiszáradt mederben kutyákat sétáltatnak, egyes részeken pedig autógumik nyomai is láthatók.