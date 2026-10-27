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Rendkívüli

Olyan súlyos a helyzet a Balatonnál, hogy beindult a katasztrófaturizmus

Rendkívüli

Fontos változás jön a budapesti temetőkben: ezt minden látogatónak tudnia kell

balaton vízszint

Olyan súlyos a helyzet a Balatonnál, hogy beindult a katasztrófaturizmus – galéria

33 perce
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Az elmúlt napok esőzése ugyan néhány centiméteres emelkedést hozott, a déli parton ennek még alig látni a nyomát. A Balaton vízszintje továbbra is rendkívül alacsony, Balatonbogláron pedig még mindig a kiszáradt mederben sétálnak az emberek – írja a ZAOL.
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balaton vízszintzaolbalatonboglár

A Balaton vízszintje október 23-án 30 centiméter volt, október 26-án reggel viszont már 32 centimétert mértek a marcaliportal.hu adatai szerint. A kétnapos emelkedés biztató, a part mentén azonban egyelőre nem hozott látványos változást.

balaton
kiszáradt meder fogadja a Balatonra látogatókat. Fotó: Benedek Bálint / Mediaworks

Így néz ki most a kiszáradt Balaton

A ZAOL beszámolója szerint a víz szinte teljesen visszahúzódott, csupán néhány pocsolya maradt a part közelében. A kiszáradt mederben kutyákat sétáltatnak, egyes részeken pedig autógumik nyomai is láthatók.

Balaton, Balatonboglár, vízállás
Balaton, Balatonboglár, vízállás
Balaton, Balatonboglár, vízállás
Balaton, Balatonboglár, vízállás
Balaton, Balatonboglár, vízállás
Balaton, Balatonboglár, vízállás
Balaton, Balatonboglár, vízállás
Balaton, Balatonboglár, vízállás
Balaton, Balatonboglár, vízállás
Balaton, Balatonboglár, vízállás
Balaton, Balatonboglár, vízállás
Galéria: Így áll most a Balaton vízszintje (Fotók)
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Így áll most a Balaton vízszintje (Fotók)

 

 

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