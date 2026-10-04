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baleset

Halálos áldozata is van a bicskei tömegbalesetnek, hiába küzdöttek a mentők

38 perce
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Tragédiával végződött a péntek esti karambol az 1-es főúton, Bicske és Herceghalom között: két személyautó és egy tehergépkocsi ütközött össze, a balesetben egy férfi életét vesztette. A halálos baleset áldozatát a mentők próbálták újraéleszteni, de már nem tudták megmenteni. Egy másik, 40 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
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Mint korábban megírtuk, súlyos közlekedési balesethez riasztották a tűzoltókat és a mentőket péntek este Bicske és Herceghalom között. Az 1-es főút 26-os kilométerszelvényének közelében két autó és egy teherautó karambolozott, a helyszínelés és a mentési munkálatok idejére a rendőrség teljes útzárat rendelt el.

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Halálos baleset történt Bicskénél - Illusztráció / Fotó: Shutterstock

A történtek sajnos tragikus fordulatot vettek: az egyik sérült olyan súlyos állapotban volt, hogy az életét már nem tudták megmenteni.

Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs referense a FEOL-nak megerősítette, hogy

a balesetben egy férfi meghalt.

A mentők a helyszínen megkezdték az újraélesztését, ám minden erőfeszítésük ellenére sem jártak sikerrel.

A karambol másik sérültje egy 40 év körüli férfi volt, akit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. A baleset pontos körülményeiről a rendelkezésre álló tájékoztatás nem közölt további részleteket.

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