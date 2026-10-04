Halálos áldozata is van a bicskei tömegbalesetnek, hiába küzdöttek a mentők

Mint korábban megírtuk, súlyos közlekedési balesethez riasztották a tűzoltókat és a mentőket péntek este Bicske és Herceghalom között. Az 1-es főút 26-os kilométerszelvényének közelében két autó és egy teherautó karambolozott, a helyszínelés és a mentési munkálatok idejére a rendőrség teljes útzárat rendelt el.

Halálos baleset történt Bicskénél - Illusztráció / Fotó: Shutterstock

A történtek sajnos tragikus fordulatot vettek: az egyik sérült olyan súlyos állapotban volt, hogy az életét már nem tudták megmenteni.

Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs referense a FEOL-nak megerősítette, hogy

a balesetben egy férfi meghalt.

A mentők a helyszínen megkezdték az újraélesztését, ám minden erőfeszítésük ellenére sem jártak sikerrel.

A karambol másik sérültje egy 40 év körüli férfi volt, akit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. A baleset pontos körülményeiről a rendelkezésre álló tájékoztatás nem közölt további részleteket.

Közel 300 km/órával száguldott egy Tesla, súlyos baleset lett a vége

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