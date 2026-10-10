Egy telefonos alkalmazás riasztotta az édesanyát, hogy fia halálos balesetet szenvedett

Az édesanya elmesélte, hogyan értesült fia balesetéről. Sándor telefonján olyan alkalmazás működött, amely ütközés esetén automatikusan üzenetet küldött az édesanyja készülékére, a pontos helyszín megjelölésével.

A fiú telefonja riasztotta az édesanyját a balesetről - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Az asszony azonnal megpróbált segítséget kérni, felhívta a rendőrséget és a mentőket is. Akkor még ők sem rendelkeztek információval a történtekről.

Anikó elmondása szerint végül a hivatalos értesítés előtt tudta meg, hogy a fia életét vesztette.

Elbúcsúzni tőle már csak a kórházban, a patológián tudott – idézte fel a Blikknek a történteket az édesanya.

Előzés közben történt a halálos ütközés

Sándor a barátjánál, Gergőnél aludt, majd együtt indultak egy debreceni szakképző iskolába, ahol a fiú karosszérialakatosnak tanult. A tragédia a 47-es főúton történt, amikor a vádirat szerint a személyautó vezetője egy kocsisort próbált megelőzni.

Az ügyészség szerint a sofőrnek lett volna lehetősége visszatérni a saját sávjába, ám ezt nem tette meg.

Ehelyett mintegy 88 kilométeres óránkénti sebességgel frontálisan nekiütközött a teherautónak, amely addigra körülbelül 20–25 kilométeres óránkénti sebességgel az útpadka felé húzódott.

A személyautót vezető fiatal is súlyosan megsérült, de felépült. Most bíróság előtt kell felelnie a történtekért.

Külföldön akart pénzt gyűjteni, hogy saját műhelyt nyisson

Sándor édesanyja szerint a fia tele volt tervekkel, segítőkész és jó szándékú ember volt, akit sokan szerettek. Két fiatalabb testvére példaképként tekintett rá.

A fiú a szakiskola elvégzése után külföldre szeretett volna menni dolgozni, hogy pénzt gyűjtsön egy saját műhely megnyitásához a család hajdúböszörményi otthonában.

Anikó arról is beszélt, hogy többször meglátogatta a balesetet okozó fiatalembert. Elmondása szerint a vádlott később arra kérte, hogy a tárgyaláson jó dolgokat mondjon róla. Az édesanya számára a veszteség feldolgozása továbbra is rendkívül nehéz, és igazságos ítéletben reménykedik.

Két és fél év fogházat indítványozott az ügyészség

A sofőrt halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja az ügyészség.

Beismerés esetére két és fél év fogházbüntetést, valamint a vezetéstől való végleges eltiltást indítványoztak, a vádlott azonban ezt nem fogadta el.

Az áldozat családjának jogi képviselője, dr. Tran Dániel arról beszélt, hogy tudomásuk szerint a fiatal korábban is felelőtlenül vezetett, és a közösségi oldalain gyorshajtásokról szóló bejegyzéseket is közzétett.