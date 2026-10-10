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baleset

Egy telefonos alkalmazás riasztotta az édesanyát, hogy fia halálos balesetet szenvedett

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Egy telefonos alkalmazás értesítette Kathiné Csibi Anikót arról, hogy 19 éves fia, Sándor autóbalesetet szenvedett. A fiú iskolába tartott, a kocsit a legjobb barátja vezette. A halálos debreceni baleset 2024 márciusában történt: a vádirat szerint a 18 éves sofőr előzés után nem tért vissza a saját sávjába, és frontálisan ütközött egy teherautóval.
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balesetDebrecenhalálos baleset

Az édesanya elmesélte, hogyan értesült fia balesetéről. Sándor telefonján olyan alkalmazás működött, amely ütközés esetén automatikusan üzenetet küldött az édesanyja készülékére, a pontos helyszín megjelölésével.

mobiltelefon, baleset
A fiú telefonja riasztotta az édesanyját a balesetről - Illusztráció
Fotó: Pixabay

Az asszony azonnal megpróbált segítséget kérni, felhívta a rendőrséget és a mentőket is. Akkor még ők sem rendelkeztek információval a történtekről.

Anikó elmondása szerint végül a hivatalos értesítés előtt tudta meg, hogy a fia életét vesztette.

Elbúcsúzni tőle már csak a kórházban, a patológián tudott – idézte fel a Blikknek a történteket az édesanya.

Előzés közben történt a halálos ütközés

Sándor a barátjánál, Gergőnél aludt, majd együtt indultak egy debreceni szakképző iskolába, ahol a fiú karosszérialakatosnak tanult. A tragédia a 47-es főúton történt, amikor a vádirat szerint a személyautó vezetője egy kocsisort próbált megelőzni.

Az ügyészség szerint a sofőrnek lett volna lehetősége visszatérni a saját sávjába, ám ezt nem tette meg.

Ehelyett mintegy 88 kilométeres óránkénti sebességgel frontálisan nekiütközött a teherautónak, amely addigra körülbelül 20–25 kilométeres óránkénti sebességgel az útpadka felé húzódott.

A személyautót vezető fiatal is súlyosan megsérült, de felépült. Most bíróság előtt kell felelnie a történtekért.

Külföldön akart pénzt gyűjteni, hogy saját műhelyt nyisson

Sándor édesanyja szerint a fia tele volt tervekkel, segítőkész és jó szándékú ember volt, akit sokan szerettek. Két fiatalabb testvére példaképként tekintett rá.

A fiú a szakiskola elvégzése után külföldre szeretett volna menni dolgozni, hogy pénzt gyűjtsön egy saját műhely megnyitásához a család hajdúböszörményi otthonában.

Anikó arról is beszélt, hogy többször meglátogatta a balesetet okozó fiatalembert. Elmondása szerint a vádlott később arra kérte, hogy a tárgyaláson jó dolgokat mondjon róla. Az édesanya számára a veszteség feldolgozása továbbra is rendkívül nehéz, és igazságos ítéletben reménykedik.

Két és fél év fogházat indítványozott az ügyészség

A sofőrt halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja az ügyészség.

Beismerés esetére két és fél év fogházbüntetést, valamint a vezetéstől való végleges eltiltást indítványoztak, a vádlott azonban ezt nem fogadta el.

Az áldozat családjának jogi képviselője, dr. Tran Dániel arról beszélt, hogy tudomásuk szerint a fiatal korábban is felelőtlenül vezetett, és a közösségi oldalain gyorshajtásokról szóló bejegyzéseket is közzétett.

A család abban bízik, hogy a bíróság olyan ítéletet hoz, amelynek visszatartó ereje lesz. A tragédia óta eltelt idő ellenére Sándor elvesztése továbbra is fájdalmas hiányt jelent szerettei számára.

Kilencre nőtt az M1-es horrorbaleset áldozatainak száma

A kórházban vesztette életét az a moldovai állampolgárságú férfi, aki a kisbuszával belerohant az előtte álló tehergépkocsiba: ezzel kilencre nőtt a szerencsétlenség áldozatainak száma. A tragikus baleset még júniusban, Győr közelében történt az M1-es autópályán, és több jármű is érintett volt benne.

 

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