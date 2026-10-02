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baleset

Baleset Bicskénél: hármas karambol történt az 1-es főúton, a mentők is a helyszínen vannak

1 órája
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Három jármű ütközött össze az 1-es főúton, Bicske közelében. A baleset miatt lezárták az érintett útszakaszt, a helyszínre mentők is érkeztek.
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Összeütközött két személyautó és egy teherautó az 1-es főúton, Bicske és Herceghalom között, a 26-os kilométerszelvény közelében. A baleset helyszínén teljes szélességében lezárták az utat - közölte a katasztrófavédelem a honlapján pénteken este.

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A baleset helyszínére mentő is érkezett - Illusztráció
Fotó: Shutterstock

A bicskei önkormányzati tűzoltók áramtalanítják a járműveket, a helyszínre mentő is érkezett.

Súlyos tömegbaleset az M5-ösön: egy ember meghalt, hárman megsérültek

Súlyos baleset történt csütörtök délután az M5-ös autópályán, Lajosmizse térségében. Két kamion, egy teherautó és egy személyautó ütközött össze, a karambolban egy ember életét vesztette, további hárman pedig megsérültek.

 

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