Baleset Bicskénél: hármas karambol történt az 1-es főúton, a mentők is a helyszínen vannak

Összeütközött két személyautó és egy teherautó az 1-es főúton, Bicske és Herceghalom között, a 26-os kilométerszelvény közelében. A baleset helyszínén teljes szélességében lezárták az utat - közölte a katasztrófavédelem a honlapján pénteken este.

A baleset helyszínére mentő is érkezett - Illusztráció

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A bicskei önkormányzati tűzoltók áramtalanítják a járműveket, a helyszínre mentő is érkezett.

Súlyos tömegbaleset az M5-ösön: egy ember meghalt, hárman megsérültek

Súlyos baleset történt csütörtök délután az M5-ös autópályán, Lajosmizse térségében. Két kamion, egy teherautó és egy személyautó ütközött össze, a karambolban egy ember életét vesztette, további hárman pedig megsérültek.