Súlyos baleset történt Ikrényben: vonattal karambolozott egy autó

Baleset történt Ikrényben, összeütközött egy személyautó és egy vonat a Vasútsor utcai vasúti átjáróban. Az autóban hárman utaztak, mindannyian ki tudtak szállni.

Súlyos baleset Ikrényben - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A műszaki mentést végző győri hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet – írja a katasztrófavédelem. Mentő is érkezett a baleset helyszínére, ahol egy sávon halad a közúti forgalom.

A Mávinform azt írta, a Budapest-Kelenföldről 8:25-kor Szombathelyen át Grazba elindult Mura InterCity (IC 354) ütközött össze az autóval Ikrény után.

A baleset Győr és Csorna között történt, emiatt a soproni, szombathelyi InterCityknél hosszabb menetidőre, pótlóbuszos átszállásra kell számítani.

A helyszínelés végéig Ikrény és Enese között nem közlekedhetnek a vonatok.

Halálos baleset történt az M3-ason

Súlyos közlekedési baleset történt az M3-as autópályán a Heves megyei Hort közelében. Egy 70 év körüli nő olyan sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt - közölte Sebő Katalin, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs referense vasárnap este.