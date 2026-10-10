Súlyos autóbaleset történt Hajós és Miske között, mentőhelikoptert is riasztottak

Két személygépkocsi ütközött az 5312-es úton, Hajós és Miske között szombaton dél körül, a balesetben öten megsérültek.

A balesethez mentőhelikopter is érkezett - Illusztráció

Fotó: Mészáros János / MW

A két járműben összesen heten ültek, az egyik kocsiból feszítővágóval szabadítottak egy utast a kalocsai tűzoltók - közölte honlapján az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság (OKF).

A helyszínre több mentőautó és mentőhelikopter is érkezett.

A balesetben öten sérültek meg, az út érintett szakaszát teljes szélességben lezárták - mondta az MTI-nek Horváth Erika, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

A MÁV-csoport a honlapján közölte, a baleset miatt az ott közlekedő 5306-os és 5370-es vonatjárat terelve közlekedik Dusnok, Sükösd és Nemesnádudvar érintésével mindkét irányban. A megállók közül kimarad a Miske, Béke út, Hajós, Széles út, Hajós, Fekete tanya, Hajós, Kossuth Lajos utca 50 - tették hozzá.

Budapesten is baleset történt

Három személygépkocsi ütközött össze Budapesten, a IX. kerületében, a Kvassay Jenő és a Soroksári út találkozásánál.