Veszélyes vírus jelent meg Magyarországon, védő- és megfigyelési körzeteket jelöltek ki

A baromfipestis jelenlétét a megemelkedett elhullás miatt elvégzett vizsgálatok mutatták ki. A két állomány fertőzöttségét 2026. október 26-án igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma.

Baromfipestis Vasban: védő- és megfigyelési körzeteket jelöltek ki. Fotó: OOO Da Vinci Media / Shutterstock

Baromfipestis tört ki Vasban: 27 ezer szárnyas állományát számolják fel

Dr. Nemes Imre országos főállatorvos elrendelte mindkét érintett állomány felszámolását és a szükséges járványügyi intézkedések végrehajtását. A telepek körül három kilométer sugarú védőkörzetet, valamint tíz kilométeres megfigyelési körzetet jelöltek ki. A felszámolás és a fertőzés eredetének feltárása jelenleg is tart – írta meg a VAOL.

A tíz kilométeres megfigyelési körzet 30 települést érint:

Bő, Bögöt, Chernelházadamonya, Csénye, Csönge, Gór, Hegyfalu, Ikervár, Jákfa, Kenyeri, Mesterháza, Nagygeresd, Nagysimonyi, Nemesládony, Nick, Ostffyasszonyfa, Ölbő, Pósfa, Rábapaty, Répcelak, Répceszentgyörgy, Sajtoskál, Sárvár, Sitke, Szeleste, Tompaládony, Uraiújfalu, Vámoscsalád, Vasegerszeg és Zsédeny területét.

A mostani esetekkel együtt 2026-ban már öt magyarországi állományban mutatták ki a betegséget. A Nébih ezért arra figyelmezteti a baromfitartókat, hogy tartsák be a járványvédelmi és vakcinázási előírásokat. A gazdasági célú baromfiállományok vakcinázása Magyarországon kötelező.