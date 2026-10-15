Életveszélyessé vált egy népszerű hazai turistalátványosság

Életveszélyessé vált a Szekszárd közelében található Bati-kereszt kilátó, ezért a Gemenc Zrt. október 19-én lezárja az építményt. A népszerű kilátót még az év vége előtt lebontják. A szakértői vizsgálatok megállapították, hogy a kilátó fa tartószerkezetét rovarok és gombák károsították. A legsúlyosabb problémák a tartószerkezeti csomópontoknál jelentkeztek, ahol különböző mértékű korhadás alakult ki – olvasható az Ökoturisztikai Központ Gemenc Facebook-oldalón megjlenet írásban.

A károsodás különösen veszélyes, mert kívülről alig látható. A fa felületén alkalmazott vegyszeres kezelés miatt a korhadás csak kisebb területeken észlelhető, miközben a tartóelemek belsejében jóval súlyosabb a pusztulás.

A meggyengült csomópontok és a fő tartóelemek cseréje gazdaságosan nem kivitelezhető, ezért jelenleg nincs olyan megoldás, amely statikai szempontból biztonságossá tenné a kilátót.

Újjáépülhet a Bati-kereszt kilátó?

A Gemenc Zrt. már egyeztetett dr. Sárosi József országgyűlési képviselővel és Berlinger Attilával, Szekszárd polgármesterével. Abban állapodtak meg, hogy közösen keresnek pályázati lehetőségeket és külső forrásokat a kilátó teljes újjáépítéséhez.

A 11 éve épült kilátó a Szekszárdi-dombság északi részén, több népszerű túraútvonal, köztük a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra közelében áll. A hazai és külföldi turisták elsősorban a Szekszárdi borvidékre és Sötétvölgy erdeire nyíló különleges panoráma miatt keresik fel.