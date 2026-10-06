Százéves a Batthyány-örökmécses: ma ismét fellobban a kegyelet lángja

Százéves a Batthyány-örökmécses: a Pogány Móric tervei alapján készült emlékművet 1926. október 6-án avatták fel, azóta a magyar történelmi emlékezet, a kegyelet és a nemzeti megemlékezések egyik legfontosabb helyszíne – hívta fel a figyelmet közleményében a Magyar Batthyány Alapítvány.
Kerek évfordulóhoz érkezett a Batthyány-örökmécses
A Batthyány-család történelmi, kulturális és szellemi örökségének megőrzésével, valamint ismeretterjesztő és hagyományőrző programok szervezésével foglalkozó alapítvány arról is tájékoztatott, hogy az idén is országszerte több helyszínen rendezte meg a „Batthyány Ősz” programsorozatot október első napjaiban.
A kezdeményezések célja, hogy a fiatalok számára lehetőséget teremtsen a magyar történelem iránti érdeklődésük, kutatómunkájuk és alkotói tevékenységük kibontakoztatására.
A programsorozat a nemzeti gyásznapon zárul. Először az Országházat látogatják meg, ide a Vakok Boldog Batthyány-Strattmann László Katolikus Szociális Intézménye, Óvoda, Általános Iskola és Különleges Gyermekotthon közösségét várják.
Az ünnepi megemlékezések délután folytatódnak, 17 órakor ünnepi koszorúzás lesz a Batthyány-örökmécsesnél. A százéves emlékműnél tartott megemlékezés egyben a történelmi emlékezet és az örökség továbbadásának fontosságára is felhívja a figyelmet – olvasható az alapítvány közleményében.
A résztvevők együtt hajtanak fejet az első felelős magyar miniszterelnök, Batthyány Lajos és az 1848-49-es szabadságharc mártírjai előtt.
A Batthyány Ősz október 6-i programjait közös gyertyagyújtás zárja az örökmécsesnél.
Fidesz-KDNP: követeljük a politikai foglyok szabadon bocsátását!
A "politikai foglyok" szabadon bocsátását követelte a Fidesz és KDNP frakcióvezetője is kedden az aradi vértanúk emléknapján, a Batthyány örökmécsesnél tartott közös megemlékezésen.
Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője arról beszélt: gróf Batthyány Lajos és az aradi vértanúk az önkény áldozatai voltak, az önkény természete pedig nem változott az emberiség évszázadai során. Az önkényt nem érdekli, ki vagy és honnan jössz, mit tettél, vagy mit nem tettél, csak az érdekli, és csak azért büntet, amiben hiszel és amit képviselsz - mondta.
Felidézte:
a '48-asok utólag visszatekintve meglepően kevés dologban értettek egyet, de abban igen, hogy a magyarok csak független, saját alkotmánya szerint kormányzott országukban lehetnek szabadok, hogy a nemzeti jólét alapja az egyén szabad boldogulása, és abban is, hogy ezekért az eszmékért érdemes áldozatot hozni, ha kell a legnagyobbat is.
Hozzátette: azért áll ma itt, mert ő is hisz ezekben az eszmékben és abban is, hogy ezekért érdemes áldozatot hozni. "Kiállok közösségünk tagjai mellett, akik ennek terhét politikai fogolyként viselik, akkor is, ha most nem Aradon tartják őket fogva, hanem Cegléden, Kecskeméten vagy Szegeden" - fogalmazott, hozzátéve, hogy a '48-as elődhöz hasonlóan, követeli "a politikai foglyok szabadon bocsátását".
Bóka János ugyanakkor azt is hangsúlyozta: az önkény mindenképpen elbukik, "arasson bármilyen nagy győzelmet is", a függetlenség és a szabadság pedig "legyőzetve is diadalmaskodik". Emlékeztetett: előbb volt a Budai várban emlékműve a császári parancsnoknak, mint örökmécses Batthyány tiszteletére Pesten, de az örökmécses lángja még most is ég, a császári parancsnok nevét pedig már csak a történelemkönyvek lapjai őrzik.
Arra figyelmeztetett: nem kevés teendő van, ha azt szeretnék, hogy unokáik is a Batthyány-örökmécses előtt hajtsanak fejet, ne pedig egy császári kapitány vagy helytartó szobránál, akinek ma még talán a nevét sem tudják.
Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője úgy fogalmazott: most olyan idő van, amikor bátor emberekre van szükség, akik ki mernek állni az egyének szabadsága az ország függetlensége mellett, és azért is, amit a rendszerváltás óta kivívtak.
Rámutatott: azok az emberek, akik 1848-49-ben bátrak voltak, majd október 6-án vagy lőpor és golyó általi halálra ítélték, vagy bitófára küldték őket, egyenes gerinccel, tiszta lelkiismerettel mentek a vesztőhelyre.
Hozzátette:
az első magyar miniszterelnök soha semmilyen törvényt nem sértett, soha semmilyen jogszabállyal vagy alkotmánnyal szembe nem ment, mégis kivégezték. Az életével fizetett, nem azért, mert bármilyen törvényt megsértett, hanem azért, mert kiállt a magyar szabadságért és kiállt a magyar függetlenségért. Ez minden magyar számára intő jel az elkövetkezendő századokban is, hogy az ország függetlenségéért kiállni Magyarországon, az nagyon-nagyon kockázatos dolog
- mondta Rétvári Bence.
A KDNP frakcióvezetője felidézte az aradi vértanúk utolsó mondatait, és úgy fogalmazott: nem gondolták volna, hogy a márciusi ifjak követelései közül valaha még aktuális lesz Magyarországon a politikai státuszfoglyok szabadon bocsátására vonatkozó.
De sajnos így vagyunk ezzel ma, ma is azt követeljük, amit '48-ban követeltek: akiket politikai okokból börtönöztek be, jogerős bírói ítélet nélkül vannak börtönben, azoknak a szabadságát követeljük
- fogalmazott.
A Budai Központi Kerületi Bíróság szeptember 30-án rendelte el Seszták Miklós (KDNP) országgyűlési képviselő, volt nemzeti fejlesztési miniszter letartóztatását, akit hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsít a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal.
Az NKA által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája október 1-jén Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő, volt kulturális és innovációs miniszter, valamint Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős korábbi államtitkára letartóztatását rendelte el.
Október hatodikát 2001-ben nyilvánította a magyar nemzet gyásznapjává a kormány arra emlékezve, hogy 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc tizenhárom honvéd főtisztjét - Aulich Lajost, Damjanich Jánost, Dessewffy Arisztidot, Kiss Ernőt, Knézich Károlyt, Láhner (Lahner) Györgyöt, Lázár Vilmost, Leiningen-Westerburg Károlyt, Nagysándor Józsefet, Poeltenberg Ernőt, Schweidel Józsefet, Török Ignácot és Vécsey Károlyt -, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét.