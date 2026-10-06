Százéves a Batthyány-örökmécses: ma ismét fellobban a kegyelet lángja

Százéves a Batthyány-örökmécses: a Pogány Móric tervei alapján készült emlékművet 1926. október 6-án avatták fel, azóta a magyar történelmi emlékezet, a kegyelet és a nemzeti megemlékezések egyik legfontosabb helyszíne – hívta fel a figyelmet közleményében a Magyar Batthyány Alapítvány.

Koszorúzás a Batthyány-örökmécsesnél az aradi vértanúk emléknapján Budapesten.

Fotó: Székelyhidi Balázs / MW

Kerek évfordulóhoz érkezett a Batthyány-örökmécses

A Batthyány-család történelmi, kulturális és szellemi örökségének megőrzésével, valamint ismeretterjesztő és hagyományőrző programok szervezésével foglalkozó alapítvány arról is tájékoztatott, hogy az idén is országszerte több helyszínen rendezte meg a „Batthyány Ősz” programsorozatot október első napjaiban.

A kezdeményezések célja, hogy a fiatalok számára lehetőséget teremtsen a magyar történelem iránti érdeklődésük, kutatómunkájuk és alkotói tevékenységük kibontakoztatására.

A programsorozat a nemzeti gyásznapon zárul. Először az Országházat látogatják meg, ide a Vakok Boldog Batthyány-Strattmann László Katolikus Szociális Intézménye, Óvoda, Általános Iskola és Különleges Gyermekotthon közösségét várják.

Az ünnepi megemlékezések délután folytatódnak, 17 órakor ünnepi koszorúzás lesz a Batthyány-örökmécsesnél. A százéves emlékműnél tartott megemlékezés egyben a történelmi emlékezet és az örökség továbbadásának fontosságára is felhívja a figyelmet – olvasható az alapítvány közleményében.

Rétvári Bence a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője beszédet mond a Batthyány-örökmécsesnél az aradi vértanúk emléknapján Budapesten.

Fotó: Székelyhidi Balázs

A résztvevők együtt hajtanak fejet az első felelős magyar miniszterelnök, Batthyány Lajos és az 1848-49-es szabadságharc mártírjai előtt.

A Batthyány Ősz október 6-i programjait közös gyertyagyújtás zárja az örökmécsesnél.

Fidesz-KDNP: követeljük a politikai foglyok szabadon bocsátását!

A "politikai foglyok" szabadon bocsátását követelte a Fidesz és KDNP frakcióvezetője is kedden az aradi vértanúk emléknapján, a Batthyány örökmécsesnél tartott közös megemlékezésen.