Nagy veszélyben van egy magyar folyó: zöld szőnyeg fojtogatja

Ritkán látható jelenség alakult ki a Bodrog magyarországi szakaszán: több helyen szinte teljesen ellepte a folyót a békalencse. A BOON beszámolója szerint a vízügyi szakemberek folyamatosan dolgoznak a növény összegyűjtésén, hogy megóvják a folyó élővilágát.

Békalencse. Fotó: GILLES TARGAT / Gilles Targat

Felsőbereckinél és Sárospataknál merülőfalakkal terelik össze a vízfelszínen sodródó növényt, majd speciális gépekkel emelik ki a folyóból. A munkálatok célja, hogy a Tokaj és Sárospatak közötti szakaszt teljesen megtisztítsák.

Halpusztulást okozhat a békalencse

A lap szerint a békalencse Szlovákia felől érkezett, majd Tokaj közelében is nagy területet borított be. A növény jellemzően állóvizekben, például tavakban szaporodik el, folyóvízben csak ritkán jelenik meg ekkora mennyiségben.

Ignác József agrármérnök szerint elképzelhető, hogy a növény valahonnan kiszabadult, elszaporodásában pedig az idei rendkívül meleg nyár is szerepet játszhatott.

A vastag növénytakaró azért jelent veszélyt, mert gátolhatja a víz megfelelő oxigéncseréjét. Ha a helyzet tartósan fennmarad, az akár tömeges halpusztuláshoz is vezethet.

A szakemberek eddig három helyszínről összesen 300 tonna békalencsét távolítottak el. Egyelőre azonban nem lehet tudni, hogy érkezik-e még újabb nagyobb mennyiség a folyón.