Mindenszentek és halottak napja: rendkívüli buszokat és expresszvillamost indít a BKK Budapesten

Az ünnepi időszakban a sírkertek környékén jellemző jelentős gépkocsiforgalom, illetve a korlátozott parkolási lehetőségek miatt a BKK azt javasolja, hogy a temetőkbe látogatók elsősorban a közösségi közlekedést válasszák. A mindenszentekhez és a halottak napjához kapcsolódó további temetői információkról a Budapesti Temetkezési Intézet oldalán lehet tájékozódni.

Fotó: Havran Zoltán

A Budapesti Közlekedési Központ idén is nagyobb kapacitású járművekkel és járatsűrítésekkel készül, illetve rendkívüli járatokat indít mindenszentek és halottak napján, illetve az azt megelőző időszakban október 29-től november 1-ig a temetők kényelmesebb megközelítése érdekében. A temetői közlekedési rend részletei megtalálhatók a BKK honlapján. Október 31-én és november 1-jén megváltozik az Új köztemető környékén a forgalmi rend: a Sírkert utat egyirányúsítják a Kozma utca irányába. Ebben az időszakban a 95-ös, és a 195-ös autóbuszok módosított útvonalon közlekednek.

A gördülékenyebb és gyorsabb utascsere érdekében a temetőket érintő járatokon október 29., csütörtök és november 1., vasárnap között, minden nap 7 órától 20 óráig a temetők mellett levő megállókban a BKK nem alkalmazza az elsőajtós felszállási rendet, a járművek valamennyi ajtaja használható le- és felszállásra.

Közlekedési rend a temetők környékén:

Közösségi közlekedés

Az Új köztemető megközelítésére a BKK a Blaha Lujza tér felől a 28-as, valamint a 37-es villamost, a Kőbánya-Kispest metróállomástól pedig a 68-as, a 202E és a 268-as autóbuszokat, valamint október 31-én és november 1-jén Kőbánya-Kispest M és az Új köztemető között közlekedő 68B autóbuszt ajánlja. A temető elérhető a Puskás Ferenc Stadion metróállómás felől a 95-ös és 195-ös autóbusszal is.

A BKK október 31-én és november 1-jén expresszvillamost indít 28E jelzéssel a Keleti pályaudvar és az Új köztemető között. A 28E járat csak a fontosabb megállóhelyeken áll meg. A rövidebb menetidőnek köszönhetően az Orczy tér térségéből érkezők 3-5 perccel, Kőbánya alsó térségéből érkezők 3 perccel gyorsabban érhetik el az Új köztemetőt.