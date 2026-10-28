Mindenszentek és halottak napja: rendkívüli buszokat és expresszvillamost indít a BKK Budapesten

Az ünnepi időszakban a sírkertek környékén jellemző jelentős gépkocsiforgalom, illetve a korlátozott parkolási lehetőségek miatt a BKK azt javasolja, hogy a temetőkbe látogatók elsősorban a közösségi közlekedést válasszák. A mindenszentekhez és a halottak napjához kapcsolódó további temetői információkról a Budapesti Temetkezési Intézet oldalán lehet tájékozódni.
A Budapesti Közlekedési Központ idén is nagyobb kapacitású járművekkel és járatsűrítésekkel készül, illetve rendkívüli járatokat indít mindenszentek és halottak napján, illetve az azt megelőző időszakban október 29-től november 1-ig a temetők kényelmesebb megközelítése érdekében. A temetői közlekedési rend részletei megtalálhatók a BKK honlapján. Október 31-én és november 1-jén megváltozik az Új köztemető környékén a forgalmi rend: a Sírkert utat egyirányúsítják a Kozma utca irányába. Ebben az időszakban a 95-ös, és a 195-ös autóbuszok módosított útvonalon közlekednek.
A gördülékenyebb és gyorsabb utascsere érdekében a temetőket érintő járatokon október 29., csütörtök és november 1., vasárnap között, minden nap 7 órától 20 óráig a temetők mellett levő megállókban a BKK nem alkalmazza az elsőajtós felszállási rendet, a járművek valamennyi ajtaja használható le- és felszállásra.
Közlekedési rend a temetők környékén:
Közösségi közlekedés
Az Új köztemető megközelítésére a BKK a Blaha Lujza tér felől a 28-as, valamint a 37-es villamost, a Kőbánya-Kispest metróállomástól pedig a 68-as, a 202E és a 268-as autóbuszokat, valamint október 31-én és november 1-jén Kőbánya-Kispest M és az Új köztemető között közlekedő 68B autóbuszt ajánlja. A temető elérhető a Puskás Ferenc Stadion metróállómás felől a 95-ös és 195-ös autóbusszal is.
A BKK október 31-én és november 1-jén expresszvillamost indít 28E jelzéssel a Keleti pályaudvar és az Új köztemető között. A 28E járat csak a fontosabb megállóhelyeken áll meg. A rövidebb menetidőnek köszönhetően az Orczy tér térségéből érkezők 3-5 perccel, Kőbánya alsó térségéből érkezők 3 perccel gyorsabban érhetik el az Új köztemetőt.
Módosul a 95-ös és a 195-ös autóbusz útvonala: a Felsőcsatári köz végállomás felé tartó buszok október 31-én és november 1-jén a Harmat utca–Újhegyi út útvonalon érik el a temetőt, az útvonalváltozás miatt nem érintik a Kada utca/Mádi utca, Kada utca/Maglódi út, a Bajcsy-Zsilinszky kórház, a Venyige utca és a Sírkert út megállóhelyet. A temetőnél a 95-ös busz az Újhegyi úton, a körforgalom előtt áll meg.
Közúti közlekedés
Az Új köztemető környékén október 31-én és november 1-jén ideiglenes forgalmi rend lép életbe:
az Újhegyi utat a Maglódi úttól a temető bejárata felé a közösségi közlekedésnek tartják fenn;
ebben az időszakban a Sírkert utat egyirányúsítják a Maglódi út irányába;
a Kozma utca Jászberényi út–körforgalom közötti szakaszát operatív rendőri intézkedéssel – a forgalom nagyságának függvényében – a Jászberényi út irányából csak a közösségi közlekedési járatok használhatják.
Az elsőajtós felszállási rendet az alábbi járatokon és megállókban függesztik fel:
► 68, 68B, 95, 195, 202E, 268: Új köztemető megálló
Farkasréti temető
A Farkasréti temető a Széll Kálmán tér és a Déli pályaudvar, illetve az M2-es metró felől az október 31-én és november 1-jén napközben sűrűbben közlekedő 59-es, illetve az 59A villamossal érhető el. Emellett az 53-as autóbusz is gyakrabban közlekedik október 31-én és november 1-jén. Kelenföld és Gazdagrét felől a 8E autóbusz mellett október 31-én és november 1-jén 10 perces követéssel rendkívüli járat indul 8A jelzéssel a Keleti pályaudvar és Kelenföld vasútállomás között.
Az elsőajtós felszállási rendet az alábbi járatokon és megállókban függesztik fel:
► 8A: Farkasréti temető és Márton Áron tér megálló
► 8E: Farkasréti temető és Márton Áron tér megálló
► 53: Márton Áron tér megálló
Óbudai temető
Az Óbudai temető megközelítéséhez október 31-én és november 1-jén a csuklós autóbuszokkal közlekedő 260-as járatot, valamint a szintén csuklós autóbuszokkal és a szokásosnál sűrűbben induló 160-as járatot ajánlja a BKK. A 118-as és a 218-as autóbusz mellett 218A jelzéssel rendkívüli buszjárat indul a Szentlélek tér H és az Óbudai autóbuszgarázs között október 31-én és november 1-jén, biztosítva a H5-ös HÉV felől is a sírkert könnyebb elérését. A temető a Bécsi úton közlekedő elővárosi buszjáratokkal is megközelíthető.
Az elsőajtós felszállási rendet az alábbi járatokon és megállókban függesztik fel:
► 118, 160, 260, 218, 218A: Óbudai temető és Óbudai autóbuszgarázs megálló
Megyeri temető
A Megyeri temető megközelítéséhez az október 31-én és november 1-jén a szokásosnál sűrűbben induló 30A és 196-os, valamint a 30-as, a 230-as, és a 147-es autóbuszt ajánlja a BKK. Október 29-én és 30-án a 122E autóbusz Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak végállomás felé is megáll a Megyeri temetőnél, továbbá ezeken a napokon is a 196-os autóbusz sűrűbb követéssel közlekedik segítve a temetőbe való eljutást.
Az elsőajtós felszállási rendet az alábbi járatokon és megállókban függesztik fel:
► 30, 30A, 230, 122E, 147, 196: Megyeri temető megálló
Rákospalotai temető
A Rákospalotai temető megközelítéséhez a szokásosnál sűrűbben induló 196-os, 196A, valamint a 231-es és a 231B autóbuszokat, továbbá a 69-es villamos mellett a 130-as autóbuszt ajánlja a BKK, mely október 29. és november 1. között csuklós autóbusszal, közlekedik.
Az elsőajtós felszállási rendet az alábbi járatokon és megállókban függesztik fel:
► 130, 196, 196A, 231, 231B: Rákospalotai köztemető megálló
Pesterzsébeti temető
A Pesterzsébeti temető megközelítéséhez az alacsonypadlós 2B és 52-es jelzésű pótlóbuszokat, valamint a 36-os autóbuszt ajánlja a BKK, továbbá a október 31-én és november 1-jén a Csepel, Szent Imre tér és a Szentlőrinci úti lakótelep között közlekedő 36B jelzésű rendkívüli autóbuszjáratot. A temető október 31-én elérhető a rendkívüli 135A jelzésű autóbusszal is, valamint a november 1-jén sűrűbben közlekedő 135-ös autóbusszal. A 36B rendkívüli buszjárat a Csepel, Szent Imre tér és Szentlőrinci úti lakótelep között közlekedik.
Az elsőajtós felszállási rendet az alábbi járatokon és megállókban függesztik fel:
► 36, 36B: Pesterzsébeti temető megálló
Kispesti temető
A Kispesti temető megközelítéséhez október 31-én és november 1-jén a sűrűbben közlekedő 93-as, a 93A autóbuszokat, továbbá a 42-es villamost, a 132E, a 142E, a 194-es és a 194B autóbuszokat ajánlja a BKK.
Az elsőajtós felszállási rendet az alábbi járatokon és megállókban függesztik fel:
► 93, 93A, 132E, 142E: Kispesti temető
► 194, 194B: Kassa utca
Pestszentlőrinci temető
A Pestszentlőrinci temető megközelítéséhez október 31-én és november 1-jén a sűrűbben közlekedő 93-as, a 93A, a 182-es, a 184-es autóbuszokat, továbbá a 182A, a 198-as, a 217-es, a 217E, a 282E és a 284E buszokat ajánlja a BKK.
Az elsőajtós felszállási rendet az alábbi járatokon és megállókban függesztik fel:
► 93, 93A, 182, 184, 198, 217, 217E: Lőrinci temető
Csepeli temető
A Csepeli temetőhöz a megszokott menetrendjük szerint közlekedő 38-as, 38A, 138-as és 238-as autóbusszal, valamint a Halásztelek és Szigetszentmiklós felé közlekedő elővárosi buszjáratokkal lehet eljutni. A felsorolt vonalakon a szokásosnál nagyobb befogadóképességű, csuklós autóbuszok közlekednek. A 138A rendkívüli autóbusz október 29-től november 1-ig a Csepel, Szent Imre tér és a Hárosi csárda között közlekedik.
Az elsőajtós felszállási rendet az alábbi járatokon és megállókban függesztik fel:
► 38, 38A, 138, 138A, 238, 278: Csepeli temető megálló
Cinkotai temető
A Cinkotai temető az október 31-én és november 1-jén sűrűbben közlekedő 92-es és a 92A autóbuszokkal közelíthető meg.
Az elsőajtós felszállási rendet az alábbi járatokon és megállókban függesztik fel:
► 92, 92A: Cinkotai köztemető
Budafoki temető
A Budafoki temető az 58-as és a 158-as, valamint az október 31-én és november 1-jén a szokásosnál sűrűbben közlekedő 250-es és a 250B buszjárattal, továbbá október 31-én és november 1-jén a Savoya Parktól induló 158B autóbusszal közelíthető meg.
Az elsőajtós felszállási rendet az alábbi járatokon és megállókban függesztik fel:
► 58, 158, 158B: Budafoki temető megálló
► 250, 250B: Mező utca megálló
Budakeszi temető
A Budakeszi temető a 188-as, a 188E és a 222-es autóbusszal, illetve rövid sétával a 22-es és a 22A autóbusszal, valamint a Telki felé közlekedő elővárosi járatokkal közelíthető meg.
Nagytétényi temető
A Nagytétényi temető megközelítésére a 13-as, 33-as, 113-as, 113A és 133E buszok igénybevételét javasolja a BKK.
Az elsőajtós felszállási rendet az alábbi járatokon és megállókban függesztik fel:
► 13, 113, 113A, 33, 133E: Nagytétényi temető és Angeli utca / Nagytétényi út megálló
Fiumei úti sírkert
A Fiumei úti sírkert megközelítésére a BKK a 23-as és a 24-es villamos mellett Kőbánya felől a 28-as, a 28A és a 37-es villamost ajánlja. Október 31-én és november 1-jén rendkívüli járatként a Keleti pályaudvar és az Új köztemető között 28E jelzéssel expresszvillamos közlekedik.
Kozma utcai izraelita temető
Az Izraelita temető megközelítésére a BKK a Blaha Lujza tér felől a 28-as villamost, Kőbánya-Kispest metróállomástól pedig a 68-as és a 268-as autóbuszt ajánlja.
Az elsőajtós felszállási rendet az alábbi járatokon és megállókban függesztik fel:
► 68, 68B, 195, 202E, 268: Izraelita temető megálló
Békásmegyeri temető
Az elsőajtós felszállási rendet az alábbi járatokon és megállókban függesztik fel:
► 160: Zemplén Győző utca megálló
► 243: Tamás utcai megálló
A BKK a közösségi közlekedési és a közúti változásokról folyamatosan friss információkat nyújt a BudapestGO alkalmazáson, vagy a BKK Info weboldalán keresztül.