Mikrohullámú sütőt, műfogsort, sőt, műlábat is találtak már a BKV járatain

A cég válaszában azt írta, a BKV Talált Tárgy Kezelőségére 2025-ben 51 006 tétel érkezett be. Ez az első hallásra megdöbbentően nagy szám annak is köszönhető, hogy a nyilvántartásban egy táska vagy más csomag (tárgy) tartalmának darabjai külön-külön tételnek számítanak. Hozzátették, munkatársaik tavaly 13 315 talált tárgyat adtak vissza jogos tulajdonosának, 2026. január 1. és szeptember 30. között pedig 41 304 tételt regisztráltak, amelyek közül eddig 10 655 került vissza a gazdájához.

Műfogsort és és műlábat is találtak már a BKV járművein (Fotó: MI-illusztráció)

Kitértek rá, hogy a legtöbb talált tárgy az iskolakezdés és az ünnepek miatt jellemzően szeptemberben és decemberben érkezik be a kezelőségre. Leggyakrabban hátizsákok, tornazsákok, esernyők, kulcsok, gyerekjátékok és mobiltelefonok vesznek el, de az évek során műfogsort, mikrohullámú sütőt, hangszert, díszkardot, felfújt gumimatracot, lovakat ábrázoló nagyalakú giccsfestményt, komplett sífelszerelést, gurulós bőröndöt, díszdobozos Tóra-tekercset és műlábat is találtak már a BKV járatain.

Közölték: a tavalyi év egyik legkülönösebb talált tárgya egy kék-lila graffitivel díszített bőrbakancs volt, amely valószínűleg egy színdarab kelléke lehetett. A villamoson hagyott üres woltos ételszállító dobozzal és egy másik járaton talált Foodora terminállal kapcsolatban pedig az tűnik a legéletszerűbbnek, hogy gazdái szándékosan hagyták ezeket a járműveken, így közölve munkáltatóikkal, hogy azonnali hatállyal felmondanak.

Egy emlékezetes alkalommal egyik járművezetőnk egy külföldi utas hátizsákját találta meg, amely a család személyes iratai mellett több mint tízmillió forintnak megfelelő valutát tartalmazott. A gyors intézkedésnek és a Talált Tárgy Kezelőség munkatársainak köszönhetően a tulajdonos még aznap hiánytalanul visszakapta értékeit. Egy másik különleges esetben egy hangszer tulajdonosa a sikeres beazonosítást követően rögtönzött koncerttel köszönte meg a segítséget – írták az Origo megkeresésére.