Változás jön a Blaha Lujza téren, fokozzák a rendőri jelenlétet

A Blaha Lujza tér közbiztonságának javításáról egyeztetett a kerületi rendőrkapitánnyal Pikó András, Józsefváros polgármestere. A megbeszélésen abban állapodtak meg, hogy fokozzák a rendőri jelenlétet a forgalmas téren.

Pikó András bejelentette: fokozzák a járőri jelenlétet a Blaha Lujza téren

Fotó: BRFK

Közösen lépnek fel a Blaha Lujza tér közbiztonságáért

A megállapodás értelmében

egy rendőrből és egy rendészből álló páros járőrözik a Blaha Lujza téren, naponta két-két fővel.

Az intézkedést csütörtökön Paál Péter György rendőr ezredes, a VIII. kerület új rendőrkapitánya is megerősítette a képviselő-testület előtti meghallgatásán.

Pikó András a közösségi oldalán azt írta, a Blaha Lujza tér a kerület egyik legforgalmasabb pontja, ahol naponta rengetegen fordulnak meg munkába vagy iskolába menet, illetve hazafelé. Mint írta, a környék közbiztonsága régóta aggodalomra ad okot.

A polgármester szerint a fokozott járőri jelenlét nem szünteti meg a gondok mélyebben húzódó okait, de fontos előrelépésnek tartja a intézkedést.

Bízom benne, hogy a téren lakók és az itt közlekedők hamar érzik a különbséget, és biztonságosabban mozoghatnak a kerület szívében

– fogalmazott Pikó András, aki hangsúlyozta: