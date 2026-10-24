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blaha lujza tér

Változás jön a Blaha Lujza téren, fokozzák a rendőri jelenlétet

12 perce
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Fokozott rendőri jelenlétet ígértek a Blaha Lujza téren, ahol régóta problémát jelent a közbiztonság. Pikó András józsefvárosi polgármester bejelentése szerint egy rendőrből és egy rendészből álló páros járőrözik majd a főváros egyik legforgalmasabb csomópontján.
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blaha lujza térpikó andrásbrfk

A Blaha Lujza tér közbiztonságának javításáról egyeztetett a kerületi rendőrkapitánnyal Pikó András, Józsefváros polgármestere. A megbeszélésen abban állapodtak meg, hogy fokozzák a rendőri jelenlétet a forgalmas téren.

Blaha Lujza tér
Pikó András bejelentette: fokozzák a járőri jelenlétet a Blaha Lujza téren
Fotó: BRFK

Közösen lépnek fel a Blaha Lujza tér közbiztonságáért

A megállapodás értelmében 

egy rendőrből és egy rendészből álló páros járőrözik a Blaha Lujza téren, naponta két-két fővel.

 Az intézkedést csütörtökön Paál Péter György rendőr ezredes, a VIII. kerület új rendőrkapitánya is megerősítette a képviselő-testület előtti meghallgatásán.

Pikó András a közösségi oldalán azt írta, a Blaha Lujza tér a kerület egyik legforgalmasabb pontja, ahol naponta rengetegen fordulnak meg munkába vagy iskolába menet, illetve hazafelé. Mint írta, a környék közbiztonsága régóta aggodalomra ad okot.

A polgármester szerint a fokozott járőri jelenlét nem szünteti meg a gondok mélyebben húzódó okait, de fontos előrelépésnek tartja a intézkedést.

Bízom benne, hogy a téren lakók és az itt közlekedők hamar érzik a különbséget, és biztonságosabban mozoghatnak a kerület szívében

– fogalmazott Pikó András, aki hangsúlyozta: 

Józsefváros biztonsága közös ügy, és a Blaha Lujza téren sem állnak meg az intézkedésekkel.

 

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