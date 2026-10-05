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bohár dániel

„Bevallom, izgultam” – kórházba került Bohár Dániel

26 perce
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A sérülése komolyabb lett, mint elsőre gondolta. Bohár Dánielt megműtötték.
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bohár dánielsérüléskórház

Bohár Dániel Facebook-oldalán számolt be arról, hogy megsérült és kórházba került. Mit írta, szereti a futballt, játék közben pedig túlságosan győzni akart, és ezt a térde, pontosabban a szalagjai bánták.

Bohár Dániel gondos ellátást kapott
Bohár Dániel gondos ellátást kapott
Fotó: Bohár Dániel/Facebook

Bohár Dániel remek orvosokkal találkozott

A sérülés komolyabb lett, mint elsőre gondolta, meg kellett műteni.

Soha életemben nem volt még ehhez fogható beavatkozásom, úgyhogy bevallom, izgultam. Aztán találkoztam Dr. Abkarovits Géza főorvossal, Magyarország legjobb sportsebészével, és rögtön megnyugodtam. Fantasztikus orvos, kivételes szakember, akinek nagyon hálás vagyok, ahogy szeretném megköszönni minden munkatársának, orvosnak, nővérnek a szakértelmet, a törődést és a rengeteg segítséget.
Nagyszerű emberekkel találkoztam. Olyanokkal, akiken minden pillanatban azt éreztem, hogy segíteni akarnak. Erről szól a gyógyítás.

- fogalmazott posztjában, hozzátéve, hogy a munka mindezek ellenére nem áll meg.

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