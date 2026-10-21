Találtak még egy bombát: megint kiürítik a XVIII. kerület egy részét

Mint ahogy arról az Origo is beszámolt százkilós világháborús bombát találtak a XVIII. kerületben, amit azóta hatástalanítottak. Most újabb bomba találatról érkezett hír.

Bomba a XVIII. kerületben. (Fotó: Facebook, BP18)

A BP18 tájékoztatója szerint a robbanótestet október 25-én hatástalanítják, ezért megint kiürítenek és lezárnak mindent. Az érintett ingatlanok lakóinak reggel 8:30-ig el kell hagyniuk otthonukat, és csak a lezárás feloldása után térhetnek vissza. A rendőrség 8:30-kor kezdi meg a terület ellenőrzését.

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A kiürítés érinti:

a Szent Lőrinc sétány 4. és 6. megjelölt épületeit;

az Üllői út 424. számot;

az Üllői út páratlan oldalán a 483–495. közötti felsorolt ingatlanokat;

az Üllői út páros oldalát a Balassa Bálint utcától a Haladás utcáig;

a Pestszentlőrinc Piac épületét, a parkoló kivételével.

Azok számára, akik máshol nem tudnak elhelyezkedni, a Rózsa Művelődési Házban – 1181 Budapest, Városház utca 1–3. – alakítanak ki befogadóhelyet.

A mozgásukban korlátozott, fekvőbeteg vagy orvosi felügyeletre szoruló lakók elszállítását előzetesen a szekely.peter@bp18.hu címen vagy a 06-30-481-1019-es telefonszámon lehet jelezni.

A lezárt területen sem autók, sem kerékpárosok, sem gyalogosok nem közlekedhetnek.

Az 50-es villamos, valamint a 93-as és 93A busz sem jár majd az érintett szakaszon.

A kiürített környéket a rendvédelmi szervek őrzik, a belépés a művelet idején szigorúan tilos lesz.