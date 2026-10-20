Izgalmas részleteket közöltek a tűzszerészek az Üllői úti bomba hatástalanításáról – videó

Biztonságosan hatástalanították a tűzszerészek a Budapest XVIII. kerületében, az Üllői úton talált, második világháborús, 100 kilogrammos szovjet rombolóbombát október 18-án. A műveletet a terveknek megfelelően, mintegy 45 perc alatt hajtották végre - közölte a Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezrede a Facebook-oldalán.

Mindössze 45 perc kellett az Üllői úti bomba hatástalanításához a tűzszerészeknek. Fotó: MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred/ Facebook

Mindössze 45 perc kellett az Üllői úti bomba hatástalanításához a tűzszerészeknek

A szakembereink eltávolították a gyújtószerkezetet a bombatestből, majd a gyújtószerkezetet is szétszerelték, különválasztva a detonátortól. A művelet a terveknek megfelelően, komplikáció nélkül zajlott le. A szakembereinknek hozzávetőleg 45 percre volt szükségük a végrehajtásához

- részletezte Horváth Csaba alezredes, az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred parancsnokhelyettese a Honvédelem oldalán.

Mint arról korábban beszámoltunk, a bombát október 8-án találták egy építkezésen, az Üllői út 404. szám alatt. A biztonságos munkavégzés érdekében a rendőrség vasárnap reggel 200 méteres sugarú körben lezárta a területet. A tűzszerészek eltávolították a szovjet gyártmányú FAB-100-as rombolóbomba gyújtószerkezetét, majd a robbanótestet elszállították a honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik. A művelet befejezése után a rendőrség feloldotta a lezárásokat.

A bombát elszállították megsemmisítésre. Fotó: MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred/ Facebook

További robbanóeszközök, köztük aknavetőgránátok, tüzérségi lövedékek és harckocsiágyú-lőszerek is előkerültek. Valószínűleg a helyszínt a második világháború után robbanóeszközök elásására használhatták a lakosok, hiszen az akkori hatóságoknál a konkrét aknamezők felszámolása elsőbbséget élvezett

- tette hozzá az alezredes.

A honvédség az eset kapcsán arra figyelmeztetett, hogy a földben évtizedek óta rejtőző robbanótestek továbbra is komoly veszélyt jelentenek, hatástalanításuk pedig minden esetben különös körültekintést igényel.