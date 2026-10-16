Világháborús bomba miatt több lakóházat kiürítenek Budapesten, lezárják az Üllői út egy részét

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közlése szerint Budapest XVIII. kerületében, az Üllői út 404. szám alatti építkezésen II. világháborús robbanótestet találtak, a bomba miatt a tűzszerészeti munkálatok idejére lakosságvédelmi intézkedés és forgalmirend-változás lép életbe.

A bomba miatt lezárják az Üllői út egy részét - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Lakosságvédelmi intézkedés keretében az alábbi utcákat, illetve az érintett területen található ingatlanokat 2026. október 18-án 8 óra 30 percig mindenkinek el kell hagynia, így az ott lakóknak, dolgozóknak és járművezetőknek is – írják a police.hu oldalon.

A zárással érintett területen tartózkodni, illetve oda behajtani nem lehet!

A bomba miatt kiürítik és lezárják:

2026. október 18-án 8 óra 30 perctől 14 óráig Budapest XVIII.,

Szent Lőrinc sétány 4. számnál A, B, C és D épület,

Szent Lőrinc sétány 6. számnál A, B és C épület,

Üllői út 424. számnál,

Üllői út páratlan oldalán az Üllői út - Városház utca kereszteződésétől az Üllői út 495. szám alatti ingatlanig

Üllői úton a Haladás utca és a Thököly utca között.

Az Üllői út érintett szakaszát a rendőrség október 18-án a gyalogos forgalom elől 2026. október 18-án 8 óra 30 perctől várhatóan 14 óráig, a gépjárműforgalom elől 10 óra 30 perc és 14 óra között lezárja.

A zárással érintett területen tartózkodni, illetve oda behajtani nem lehet. A lakásokba várhatóan 14 órától lehet visszatérni.

Az érintett lakosok számára a lakosságvédelmi intézkedés időtartamára befogadóhelyet biztosítanak a Rózsa Művelődési Házban (Budapest XVIII. kerület, Városház utca 1.).

A lezárás érinti a Budapesti Közlekedési Központ által üzemeltetett járműveket is, ebben az időtartamban az 50-es villamos valamint a 93 és 93A jelzésű autóbuszok az érintett területen nem közlekednek. A Budapesti Rendőr-főkapitányság kéri a lakosság türelmét és együttműködését!

Több világháborús bombát találtak Budapesten

Több veszélyes háborús maradvány került elő a Dunából Budapest belvárosában október elején, ezért tűzszerészeket riasztottak a helyszínre.