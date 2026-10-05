Óriási világháborús bombák kerültek elő Vecsésnél, tűzszerészek vonultak a helyszínre

Egymás után kerültek elő a második világháborús robbanótestek egy vecsési építési területen. A tűzszerészek egy 50 és egy 250 kilogrammos, német gyártmányú bombát azonosítottak – derül ki az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred bejegyzéséből.

Két hatalmas világháborús bombát találtak Vecsésnél

Fotó: MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred

Elszállították a bombákat

Mint írták, rendőrségi bejelentés nyomán vonultak ki a Magyar Honvédség tűzszerészei egy Vecsés külterületén található építési területre, ahol feltételezett robbanótesteket találtak.

A helyszínen Nagy Balázs zászlós, tűzszerészjárőr-parancsnok azonosította a veszélyesnek tűnő tárgyakat.

Kiderült, hogy két második világháborús bombáról van szó: egy 50 kilogrammos német gyártmányú bombáról, valamint egy szintén német gyártású, 250 kilogrammos rombolóbombáról.

250 kilós bomba lapult a földben Vecsésnél

Fotó: MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred

A robbanótestek állapota lehetővé tette, hogy a tűzszerészek biztonságosan megmozdítsák és elszállítsák azokat. A katonák ezért a bombákat a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére vitték, ahol később megsemmisítik őket.

Nem meglepő, hogy éppen itt kerültek elő

A tűzszerészek szerint a bombák felbukkanása ezen a környéken nem számít szokatlannak.

Vecsés térsége a második világháború idején a német Luftwaffe által használt Ferihegyi repülőtér közvetlen logisztikai és megközelítési övezetéhez tartozhatott.

Ráadásul 1944 késő őszén az Attila-vonal előterében elhúzódó harcok és intenzív védelmi hadműveletek zajlottak a térségben, így a földben még évtizedekkel később is előkerülhetnek háborús robbanótestek.