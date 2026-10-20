Egy budapesti óvodában is bombariadó volt

Újabb oktatási intézményt érintett bombariadó kedden: a Blikk információi szerint az ELTE Gyakorló Óvodában is fenyegetés miatt vonultak ki a rendőrök. Az eset részleteiről egyelőre nem tudni többet, a hatóság válaszát várják.
A történtekkel kapcsolatban kérdéseket küldtek a rendőrségnek, a rendelkezésre álló információk alapján a beszámolót később frissíthetik.
Több iskolában is volt bombariadó
Ahogy az Origo is beszámolt róla, hétfőn országszerte több mint 70 oktatási intézményben jeleztek bombafenyegetést.
A hatóságok intézkedtek az érintett helyszíneken, a fenyegetések miatt több intézményben is fokozott figyelmet kellett fordítani a biztonságra.
Kedden hajnalban az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola is fenyegetést kapott. A rendőrök átvizsgálták az épületet, de nem találtak gyanús eszközt.
Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola és Gimnázium szintén bombafenyegetés miatt rendkívüli tanítási szünetet rendelt el.