Egy budapesti óvodában is bombariadó volt

Újabb oktatási intézményt érintett bombariadó kedden: a Blikk információi szerint az ELTE Gyakorló Óvodában is fenyegetés miatt vonultak ki a rendőrök. Az eset részleteiről egyelőre nem tudni többet, a hatóság válaszát várják.

Bombariadó volt egy óvodában is - Fotó: MW Archív

A történtekkel kapcsolatban kérdéseket küldtek a rendőrségnek, a rendelkezésre álló információk alapján a beszámolót később frissíthetik.

Több iskolában is volt bombariadó

Ahogy az Origo is beszámolt róla, hétfőn országszerte több mint 70 oktatási intézményben jeleztek bombafenyegetést.

A hatóságok intézkedtek az érintett helyszíneken, a fenyegetések miatt több intézményben is fokozott figyelmet kellett fordítani a biztonságra.

Kedden hajnalban az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola is fenyegetést kapott. A rendőrök átvizsgálták az épületet, de nem találtak gyanús eszközt.

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola és Gimnázium szintén bombafenyegetés miatt rendkívüli tanítási szünetet rendelt el.