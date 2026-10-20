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Bombariadó

Egy budapesti óvodában is bombariadó volt

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Kedden az ELTE Gyakorló Óvodában is bombariadó volt, ahová a rendőrség is kivonult. A hétfői nap után, amikor 70 intézmény kapott egy bombafenyegetésről üzenetet, kedden is több helyen volt bombariadó.
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BombariadóBudapestóvoda

Újabb oktatási intézményt érintett bombariadó kedden: a Blikk információi szerint az ELTE Gyakorló Óvodában is fenyegetés miatt vonultak ki a rendőrök. Az eset részleteiről egyelőre nem tudni többet, a hatóság válaszát várják.

bombariadó
Bombariadó volt egy óvodában is - Fotó: MW Archív

A történtekkel kapcsolatban kérdéseket küldtek a rendőrségnek, a rendelkezésre álló információk alapján a beszámolót később frissíthetik.

Több iskolában is volt bombariadó

Ahogy az Origo is beszámolt róla, hétfőn országszerte több mint 70 oktatási intézményben jeleztek bombafenyegetést. 

A hatóságok intézkedtek az érintett helyszíneken, a fenyegetések miatt több intézményben is fokozott figyelmet kellett fordítani a biztonságra.

Kedden hajnalban az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola is fenyegetést kapott. A rendőrök átvizsgálták az épületet, de nem találtak gyanús eszközt.

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola és Gimnázium szintén bombafenyegetés miatt rendkívüli tanítási szünetet rendelt el.

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